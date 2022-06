Carlos Arenas se despidió del matutino ‘Sale el Sol’: “Aprendí a ser mucho más humilde”

Carlos Arenas se despidió del matutino “Sale el Sol” Foto: Instagram/@carlos_arenastv

El reconocido presentador mexicano Carlos Antonio Arenas de los Cobos, mejor conocido como Carlos Arenas, fue parte de los conductores principales que recientemente dejaron su lugar en el matutino de Imagen Televisión, Sale el Sol, para dar paso a un nuevo elenco que buscará hacerle frente a sus dos más grandes competidores Hoy y Venga la Alegría.

Fue tras la salida del productor Andrés Tovar, cuando se rumoró en diversos medios que uno de los nombres que podría salir de la empresa que se encuentra al sur de la Ciudad de México era Carlos Arenas, sin embargo, luego de un mes lleno de especulaciones, el renombrado conductor mexicano dio el paso para dar fin a la controversia que lo rodeaba.

En la más reciente emisión de Sale el Sol, al finalizar su horario a cuadro, Carlos Arenas tuvo la oportunidad de despedirse de los televidentes que lo acompañaron por poco más de 5 años: “Gracias, gracias, gracias... Es algo increíble, fue un proyecto que les puedo decir que entró un Carlos Arenas y sale otro”, comenzó a declarar el conductor.

“Gracias a todos, hay mucha banda que ya no está aquí con nosotros, pero me encanta agradecer... Gracias por haberme echado el ojo y haber logrado hacer esto [...] Aprendí a ser mucho más humilde, a tener un corazón mucho más blando y eso no lo había aprendido en ningún programa”, explicó Carlos.

Cabe recordar que Sale el Sol comenzó grabaciones en 2016 por lo que Arenas fue parte de los conductores iniciales como Luz María, Mauricio Barcelata, Talina Fernández y Roberto Carlo. Por ello, parte de su discurso de despedida fue dirigido a los compañeros con los que compartió pantalla.

“Lo único que tengo es agradecimiento a este programa, gracias a ustedes como compañeros, a los que ya no están, gracias Mauricio Barcelata, gracias Luz Ma, gracias Roberto Carlo, Talina”, subrayó.

Para finalizar, el también ex presentador de Venga la Alegría de 2012 hasta su salida en 2016 hizo una remembranza personal de su paso por Imagen Televisión y resaltó que, de momento, no cree se vuelva a repetir una etapa así en su vida: “Hicimos un gran trabajo, un gran equipo y no lo voy a volver a vivir nunca más”, remató emocionado, Carlos Arenas.

Desde principios de mayo diversas fuentes ya mencionaban como un hecho la salida del presentador de 44 años por supuestos problemas fuera de producción; sin embargo, no fue hasta que se anunció la salida del productor mexicano Andrés Tovar del matutino cuando la salida de Arenas tomó fuerza entre los televidentes y dentro de la televisora.

De momento, los nuevos conductores confirmados son Mónica Noguera y Juan Soler, ellos pasan a ser titulares. Asimismo, algunos medios reportan la posibilidad que se pueda sumar una tercera presentadora titular y, entre los nombres que han sonado en el radar de Imagen Televisión se encuentran Lisset, Natalia Téllez, Ingrid Coronado y varias más.

Carlos Quirarte dejó Venga la Alegría esta semana. (Foto: Instagram)

Otro de los presentadores que se despidió a la par de Carlos Arenas fue su “tocayo” Carlos Quirarte, quien de igual forma ya contaba con una amplia trayectoria en televisión. Antes de Sale el Sol estuvo en Venga la Alegría desde el 2012 hasta el 2020 donde fungió como jefe de información en un principio, hasta que años después ocupó cuadro junto al ya conocido elenco del programa insignia de Azteca.

La salida de ambos conductores no pasó desapercibida y rápidamente los ávidos seguidores de Sale El Sol por medio de redes sociales criticaron duramente la forma en la que se les despidió pese a su duradera etapa dentro del matutino.

