Paco Stanley: así lo recordó su hijo Paul en lo que sería su cumpleaños 80

Paco Stanley tiene un lugar privilegiado dentro de la historia de la televisión mexicana, pues su trabajo como humorista, actor y conductor, aunque también participó directamente por un tiempo en actividades de la política de México -ya que fue miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, le permitió consagrarse a un nivel en el que muy pocas estrellas han logrado estar.

Este domingo 3 de julio del 2022, el presentador de Una tras otra estaría cumpliendo 80 años de edad, fecha que irónicamente no tiene mucho tiempo de diferencia a la de su muerte -ocurrida el 7 de junio de 1999-. Por ello en redes sociales su nombre ha cobrado gran relevancia y más tras la tierna felicitación que su hijo Paul Stanley, popular integrante del matutino de Televisa Hoy, le dejó en Instagram.

“¡Feliz cumple galán de galanes! Te amo”, escribió el también actor y comediante como descripción de una imagen de su papá en el que se le puede ver muy sonriente, tal y como millones de mexicanos aún lo recuerdan.

La controversia se ha revivido en esta fecha pues el 7 de junio de 1999 dispararon en su contra mientras salía de un almuerzo con Mario Rodríguez Bezares, Paola Durante y Jorge Gil, siendo una de las polémicas más grandes en la historia de la televisión.

En redes sociales muestras de cariño no se han hecho esperar pues a pesar de que a muchos más le llamó la atención el morbo que existe detrás de su muerte, el cariño que ha logrado su hijo en la televisora de San Ángel o el trabajo que realizó él en vida ha permitido que se le recuerde con cariño en el que sería su cumpleaños número 80.

“Paco es un grande de la televisión y a pesar de que más de uno anda aquí (Twitter) leyendo supuestos hilos de la verdad detrás de su muerte, creo que no es justo que solo por eso se le quiera recordar”. “Paul nos ha ganado el corazón con su sentido del humor en Televisa y creo que por respeto no está padre que más de uno se burle de su papá y que si la bolsa de coca o que sí los nexos con el narco, al final era un padre que murió y dejó huérfano a su hijo”. “80 años y estoy seguro que esta sería una súper fiesta porque todos los Stanley sin duda alguna si saben como vivir y disfrutar”, escribieron en redes.

La bioserie de Paco Stanley

Hace un par de años comenzó a correr el rumor sobre la producción de una serie biográfica que contara la vida del comediante, pero en medio de los rumores y en el marco del 23 aniversario luctuoso de Paco Stanley, el abogado Guillermo Pous confirmó que, tras meses de negociaciones, la familia del actor logró llegar a un acuerdo con una casa productora para trabajar en la realización de proyectos que honren la memoria del comediante que figuró en La Carabina de Ambrosio.

Ante ello, Paul Stanley dice tener todo bajo control, pues en el matutino donde labora abordó el tema:

“Todavía está todo en pañales, apenas dimos un paso que fue...coincidieron muchas cosas con los que quieren hacer la serie, la verdad es que no tengo tanta información porque apenas fue hace unos días, es que todavía no sabemos qué es lo que vaya a querer la persona que va a producir. No tenemos todavía nada, hablamos con los abogados y ellos son los más indicados en decir de qué va a tratar o qué sigue”, expresó el presentador de Televisa.

