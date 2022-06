Lucerito Mijares cuestionó el parecido con Lucero: ¿Si seremos madre e hija?

Foto: Twitter/@Universo_Hogaza

Luego de que una publicación mexicana retratara a Lucero y a su primogénita, la misma revista de circulación nacional tras el éxito alcanzado tuvo la oportunidad de realizar una dinámica en donde madre e hija mostraron sus conocimientos frente a la cámara para saber cuanto conocen la una de la otra.

Y es que la revista Quién no solo hizo una sesión de fotos también, hizo algunas dinámicas centradas al desarrollo familiar: “¿Qué tanto se conocen Lucero y Lucerito Mijares? Pusimos a prueba a mamá e hija para descubrir qué tanto saben una de la otra y el resultado te sorprenderá”, se puede leer en la descripción.

Entre todos los cuestionamientos hubo uno en el que Lucerito Mijares exhibió a su mamá, pues al preguntarle sobre lo que mejor sabe cocinar, la joven artista contestó que la apodada como La Novia de América “es pésima” en esta actividad.

La Revista Quién entrevistó a Lucerito Mijares y a su madre Foto: Instagram/@quiencom

Sin embargo, esta respuesta fue la correcta, pues la intérprete de Cuéntame dio la misma opción, demostrando que su hija sí la conoce bien. Y, aunque hubo muchas preguntas que ambas supieron contestar, hubo otras que realmente no conocían, como sus gustos en la televisión, sus películas favoritas, sus fobias, por mencionar algunas.

Más tarde y tras el alcance obtenido, la joven intérprete hija del cantautor mexicano Mijares reaccionó a la entrevista con un cuestionamiento: “¿Si seremos madre e hija?”, redactó haciendo especial énfasis a la divertida dinámica que les hicieron realizar.

La publicación rápidamente acumuló poco más de 150 mil visualizaciones, además de que muchos enaltecieron el buen ánimo de la joven cantante que empieza despuntar su carrera de la mano y el asesoramiento de sus padres: “Adoradas”. “Me encantan las 2″. “Se la volaron wey”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

Foto: Captura de YouTube/Lucero

Cabe recordar que pese a su corta edad el nombre de Lucerito Mijares ya da de que hablar para bien o para mal, tal y como fue el caso durante la presentación de la más reciente portada de la Revista Quién, ya que lo que llamó fuertemente la atención fue el supuesto retoque que le hicieron a la joven de 17 años lo que genero que varios criticaran a la hija de Lucero.

Por ello, su madre respondió al acoso recibido a su hija en una entrevista con Sale el Sol, cuando tocó el tema de las críticas a la joven en redes sociales, donde mencionó que muchas veces las cosas suceden así en el medio artístico, por lo que las críticas y los malos comentarios siempre están día con día.

“Pienso que es muy madura, pienso que es una mujercita que está evolucionando. Y sí, tal vez Lucero, al no ser una artista que ya está acostumbrada a un llamado y que debe tener esta responsabilidad de llegar y cumplir, pues al principio está un poco (confundida)”, destacó la histrionisa mexicana de 52 años.

Foto: Twitter/@fanilucerina

Aunado a esta situación, aseguró que en su experiencia con las redes sociales, las personas suelen ser muy hirientes, sin embargo, Lucero destacó que la mayoría de las veces los ignora: “En nuestros casos, yo lo he comprobado en mis redes sociales, sí hay, lo que decimos, hay cosas muy crueles, hay ofensas y hay humillaciones, pero es que ni (hacerles) caso”, arguyó.

La cantautora confesó que trata de hacer caso omiso a las malas palabras que se puedan encontrar en su perfil: “Si es una crítica cruel o fea, no la pelo. Y sí, es algo que me hace crecer y me hace salir adelante y aprender, lo tomó en cuenta”.

