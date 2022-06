El momento de quiebre de Los Destrampados al hablar de la muerte de Fernando del Solar

El conmovedor momento ocurrió mientras los compañeros de Venga la Alegría recordaban al productor.

Este jueves 30 de junio los conductores del programa Venga la Alegría confirmaron el sensible fallecimiento de Fernando del Solar a los 49 años de edad, quien se desempeñó como conductor y presentador de televisión.

Además de usar su característica frase “¡Arriba los corazones!” para despedir la emisión de este día, sus compañeros del programa se tomaron un tiempo para recordar a Fernando con mucho cariño.

En el segmento, los payasos Joss y Oskarin, de Los Destrampados, dedicaron algunas palabras a su colega y además, rompieron en llanto en los últimos minutos de la transmisión.

Los Destrampados le tenían mucho aprecio a Fernando del Solar (Foto: Instagram @losdestrampados)

El primero en tomar la palabra fue Oskarin, quien recordó un programa de Fernando del Solar que se transmitía hace tres o cuatro años, además, le agradeció por las intenciones positivas con las que encaminó a Los Destrampados:

“Fer, lo único que te puedo decir es ‘Gracias por esas pataditas de la suerte para mi hermano y para mí', y aquí en este corazón siempre vivirá El chou de Fer, fuiste increíble y de verdad, gran amigo y gran conductor”, mencionó.

Los integrantes de Venga la Alegría despidieron a su compañero usando su icónica frase ¡Arriba los corazones! (Foto: captura de Instagram/@vengalaalegriatva)

Por otra parte, Joss recordó una divertida anécdota que vivieron los tres: “Fer, sabes que El Chou de Fer nos cambió a mi hermano y a mí, siempre voy a recordar cuando estábamos juntos, que estábamos en tu casa cuando te dejó Ingrid y se te había olvidado ir por los niños y salimos corriendo, nos pasaban cosas maravillosas y ‘Te quiero, carnal’”.

Posteriormente, Sergio Sepúlveda recordó que Fernando del Solar fue uno de los colaboradores de Azteca más entusiastas para conformar el proyecto Venga la Alegría desde sus juntas iniciales.

Cabe señalar que a principios de 2021, Fernando del Solar se unió al festejo por los 15 años de la primera transmisión del matutino de Azteca, su influencia en el canal de televisión Azteca uno fue tanta, que miles de internautas y personalidades del medio reaccionaron a su deceso.

Fernando del Solar en "El Chou de Fer" (Foto: captura de Facebook/@Venga La Alegría)

Durante su recordado paso por el matutino más exitoso de TV Azteca, Fernando del Solar presentó miles de noticias del mundo del espectáculo, entrevistas con personalidades de renombre así como divertidas capsulas para la recreación de millones de mexicanos que encontraban un refugio en su matutino. Este era el caso de No es lo mismo, pero es igual, una divertida capsula donde los principales conductores jugaban a hacer parodias de los videos más virales de internet.

Aunque no era una sección exclusiva del conductor de origen argentino, pero nacionalizado de corazón como mexicano como él decía, sorprendió en más de una ocasión al trabajar con Mauricio Mancera y recrear el divertido video: Moy Moy Palaboy.

Así fue la esquela de la televisora TV Azteca (Foto: Twitter/@AztecaUno)

En 2015, Fernando del Solar informó que se le había desarrollado un tipo de cáncer llamado Linfoma de Hodgkin, las secuelas de este padecimiento fueron las causantes de su muerte, una de sus primeras declaraciones respecto a su diagnóstico fue la siguiente:

“Es muy difícil de explicar... en 10 o 15 días me han enseñado -el cáncer- a valorar y vivir cada día como si fuese el último, es una de las grandes enseñanzas que me ha dejado. Soy menos regañón, me preocupo menos, a pensar en las cosas que realmente valen la pena y pues aquí estoy. Me voy de Venga La Alegría porque necesito hacerme como un tratamiento para estar mejor y poder hacer La Academia con todo”

