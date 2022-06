Niurka Marcos fue acusada de pedir a Telemundo correr a personal de LCDLF2, exparticipantes la criticaron

La vedette cubana ha perdido popularidad (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Mientras que algunos consideran que el éxito de La Casa de los Famosos 2 se debe al elenco artístico que está compitiendo aislado del mundo exterior, muchos otros argumentan que se debe a las polémicas que giran entorno a la salida semanal de cada integrante, pues más de uno no duda en hacer uso de sus redes sociales y ponerse al tanto de lo que hablaban de ellos dentro.

Tras la salida polémica de Niurka Marcos hace una semana, las peleas aumentaron, pues la vedette cubana acusó a Telemundo de “manchar su imagen” y por ello fue señalada como “mala perdedora”, sin embargo en una reciente gala regresó, contrario a la amenaza que había hecho, y las especulaciones no se hicieron esperar, sin embargo Mayeli Alonso confesó la que sería una de sus peticiones principales para estar en la empresa.

La exesposa de Lupillo Rivera mencionó en sus redes sociales que la madre de Emilio Osorio había pedido que una persona que trabajaba dentro del reality fuera despedida, como uno de los requisitos principales para que volviera a trabajar el resto de la temporada y así no se perdieran sus controversiales declaraciones. Ella sería Dyana Isabel Buentiempo, quien ha sido respaldada por ex participantes y televidentes.

Mayeli Alonso apoyó a Dyana Isabel Buentiempo

“Se me hace una mamad* y una falta de huev*s que salgas de la casa y no atiendas tus responsabilidades y no digas ‘Fulanita dijo que..’. La producción tiene corazón, ve lo que está pasando y también tienen libre expresión y pueden decir ellos también ‘A mí no me gusto lo que hizo Osvaldo, lo que hizo fulana o perengana’, pero expusieron una conversación privada de una mujer honrada, trabajadora, que se desvelaba con nosotros”, inició Alonso.

El cariño que le tenía la también empresaria aparentemente es compartido por otros integrantes, pues incluso el ex Acapulco Shore y actual participante de All Star Shore, Luis Potro Caballero, compartió el video recuperado por una cuenta de fans donde Mayeli expone la situación y el presunto abuso de poder por parte de Marcos.

“A Dyana le pusieron en riesgo su trabajo, por el capricho de una mala perdedora y se me hace muy culer* eso”, expresó antes de defender a Daniella Navarro: “Los culpables de eso fueron personas que han salido de la casa y que no han estado a gusto con que la gente los saque y se me hizo muy gacho, porque yo no estoy segura de que la corrieron”, agregó.

Mayeli Alonso aseguró que no permitirá que esto suceda en caso de que sea cierto Foto: @mayelialonsooficial / @niurka.oficial / Instagram

Sobre por qué pensaba eso y el anonimato que ella tenía en sus redes sociales personales, Mayeli Alonso no dudó en contestarle a los fans las razones:

“En estos último días que yo he ido a trabajar la señora no se ha presentado, se me hace muy feo y se me hace muy culer* que alguien tenga los huev*s de pedir que corran a alguien por haber hecho un comentario de opinión personal sobre su actuación en La Casa de los Famosos y eso yo no lo acepto, porque yo como mujer se lo que cuesta salir adelante en este medio y yo no tolero que nadie le quite el trabajo a nadie”, expresó.

Marcos es señalada de abuso de poder (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Aunque aún no hay nada confirmado, el enojo de los fans abunda en las redes sociales de Telemundo, pues más de uno hace la petición de dejar de seguir a Niurka e incluso que ya no sea invitada a las galas semanales: “La peor perdedora de este show”. “Niurka aprende a perder porque si esto es verdad la que está manchando su imagen eres tú, no la empresa”. “Ya viste que sin el apoyo de Juan Osorio nadie cuida que las personas se den cuenta de lo pésima que eres”, escribieron.

