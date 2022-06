Jaime Maussan cuestionó los supuestos dones de Mafe Walker: “¿Cómo la vamos a tomar en serio?”

Jaime Maussan afirmó que no se puede tomar en serio a personas como Mafe Walker (Fotos: Cuartoscuro twitter/@leestreber)

Luego de que Mafe Walker, quien se hace llamar una médium “interdimensional”, se hizo viral por hablar “alienígena”, Jaime Maussan la criticó por no brindar pruebas que justifiquen que en verdad se pueda comunicar con seres de otros planetas.

Durante un encuentro con la prensa Jaime Maussan, al ser considerado uno de los expertos y divulgadores en cuanto a los fenómenos extraterrestres, habló acerca de los avistamientos de supuestos OVNIS que hubo en Tijuana y la comunicación que los alienígenas posiblemente quieran establecer, por lo que fue cuestionado acerca de Mafe Walker. No obstante, su reacción inmediata fue molestarse y pedirle a los medios no mencionarla

“Te iba a decir una grosería, pero no, no es necesario, como esta señora que dice que habla alienígena. Por favor, no (hablemos de ella)”, dijo Jaime.

Mafe Walker aseguró que es capaz de conectarse psíquicamente con seres fuera de este planeta (Foto: Instagram/@mafewalkerstarseed)

Después, alentó a su público a que no tomen en serio a la colombiana y se enfoquen en “disfrutar” del próximo encuentro con alienígenas que, según él, podría ocurrir según los avistamientos de OVNIS que hubo al norte del país.

“Este es un fenómeno serio, encontraremos los medios de comunicación; por lo pronto, sabemos que lo podemos hacer a través del código binario de las computadoras y seguramente que vamos a encontrar la forma de establecer un intercambio con ellos. Entonces, hay que estar muy emocionados, hay que disfrutar de este momento, somos la generación que está viviendo el cambio de historia más grande de todos los tiempos”, exhortó Maussan.

La prensa fue insistente con el tema de Mafe Walker, por lo que el presentador de Tercer Milenio terminó su encuentro con los medios señalando a la médium de ser una persona poco creíble al no poder demostrar que tiene conexión con algún ser u objeto ni de abrir portales con sus “poderes”, motivo por el que él ha decidido no prestarle atención.

Maussan pidió a sus seguidores estar al tanto de lo que pueda ocurrir en estos días tras el avistamiento de supuestos OVNIS (Foto: Twitter/@jaimemaussan1)

“No tiene ningún fundamento, ¿cómo la vamos a tomar en serio? Dice que recibe las... Digo, yo soy periodista y créanme que soy más escéptico de lo que ustedes consideran. Yo necesito pruebas, necesito evidencias, no tengo ninguna con esta persona. La respeto, es muy respetable, pero hasta el momento no es serio porque no lo puede demostrar”

Acerca de los aparentes OVNIS que internautas reportaron en redes sociales y se viralizaron por su extrañeza, el divulgador enfatizó que esta sucediendo algo “espectacular”.

”Nos hablan de una presencia inteligente, de un fenómeno que ya pretende iniciar comunicación con los humanos. Estamos muy cerca de lograr que las autoridades consideren que este fenómeno no es de la tierra y en ese momento, estarán obligadas a iniciar un proceso de comunicación”, dijo Maussan emocionado.

Internautas publicaron un video de un supuesto ovni sobrevolando la región de Tijuana.

Debido a este suceso que ocurrió en Tijuana y San Diego, el nombre de Mafe Walker nuevamente se hizo tendencia, pues algunos internautas aprovecharon el momento para hacer nuevos memes acerca de sus “poderes” y la capacidad que podría tener para contactarse con seres extraterrestres.

Y es que la colombiana ha asegurado que adquirió dones psíquicos gracias a una maestra, quien la habría ayudado a activar “todas las memorias que llevamos en el ADN de otras galaxias, constelaciones, las estrellas, otros planetas, y mi cuerpo, toda mi data”.

La forma en la que supuestamente se comunica con seres de otro planeta ha levantado numerosas burlas, pues, según afirmó en entrevista con Venga la Alegría, son “frecuencias galácticas de sonido”. Además, Walker ha asegurado que desde 2012 también es capaz de “manifestar” gracias a un portal que se abrió en aquel año.

