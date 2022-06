Mamá de Yrma Lydya pidió justicia en el funeral de la cantante: “Que no quede impune”

La señora María Jiménez destacó que su hija aprendió a cantar sola desde muy pequeña (Foto: Captura de pantalla)

Este lunes 27 de junio familiares y amigos de la fallecida cantante Yrma Lydya se dieron cita en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México, para despedir a la mujer que fue ultimada por al menos dos impactos de bala el pasado jueves 23 de junio, presuntamente perpetrados por su esposo, el señor Jesús Hernández Alcocer, quien al momento se encuentra en prisión preventiva.

Por la tarde de este día se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en el funeral, donde acudieron sus amistades cercanas, familiares y sus padres, David Gamboa y María Jiménez, quienes despidieron a la joven de 22 años entre porras y reclamos de justicia.

Familiares y amigos le dieron el último adiós a la cantante mexicana @yrmalydya fue sepultada en el Panteón Civil de Dolores pic.twitter.com/O9fQrahP3Z — Tony Álvarez (@Markored) June 28, 2022

Tras el sepulcro, la madre de la fallecida artista brindó declaraciones a los reporteros presentes, y destacó su clamor por justicia en el escabroso caso que continúa en averiguaciones.

“Yo quiero justicia para mi hija, que no quede impune, esto para todas las mujeres que han sido lastimadas (asesinadas), es lo único que puedo decir ahora”, dijo la señora María, visiblemente afectada, y agradeció las muestras de apoyo y solidaridad por parte del público.

“Les agradezco mucho el apoyo que me están dando pero sí quiero y exijo mucha justicia para ella y para todas las mujeres”. Al ser cuestionada sobre si la familia “tiene miedo a ser objeto de represalias”, la señora prefirió no emitir comentarios: “No quiero hablar en este momento, no puedo decir nada ahorita”.

Familiares cercanos "echaron porras" a la fallecida y también consignas exigiendo justicia (Foto: Captura de pantalla)

La madre de la cantante, quien en septiembre próximo iría a cumplir 23 años, la recordó con amor y destacó su gran talento, notable desde que era una niña.

“(Que la recuerden) como era ella, que cantaba, que tenía ilusiones, le cortaron todas las ilusiones... (lo último que me dijo fue) que me amaba y que me quería. Ella es un ángel ahora, está volando y cantando...Era maravillosa, talentosa, tenía todo por hacer en la vida, niña buena.”, expresó la madre.

El feminicidio de Yrma Lydya Gamboa se suscitó en medio de sus proyectos artísticos, pues este fin de semana la cantante de músican tradicional mexicana se iba a presentar en concierto al lado de María del Sol, además de que se encontraba a punto de grabar su tercer álbum.

Con un breve mensaje, María Jiménez exigió justicia a las autoridades (Foto: Captura de pantalla)

“Desde chiquita (descubrió el canto), ella nació para eso, y ahorita está cantando. Ella misma (comenzó a cantar) porque ella exigía, no (había nadie de la familia que cantara). Hizo hasta donde pudo. Quería ser grande, tenía muchos sueños por hacer”, dijo la señora María respecto a la vocación artística de la fallecida, quien hace apenas unos meses pudo cantar la Arena de la Ciudad de México como parte del espectáculo GranDiosas.

Una de las asistentes al funeral fue la actriz Sandra Montoya, quien dijo conocer a Yrma desde hace cuatro años, y quien durante la ceremonia tocó el violín canciones como A mi manera, la música favorita de la artista.

“Es lo mínimo que se podría hacer porque la vida de ella era la música y con muchísimo gusto despedirla con notas musicales”, dijo la actriz en un enlace para De primera mano. Montoya se sumó al clamor de justicia y destacó que la situación que le quitó la vida a la cantante es la misma por la que tienen que pasar “millones de mujeres”.

La cantante cumpliría 23 años el próximo septiembre (Foto: Facebook/Yrma Lydya)

“Pido justicia para Yrma, para todas y cada una de aquellas mujeres que ya no están presentes y justicia para las que tenemos que vivir con miedo todos los santos días de la vida, yo estuve en manos de perder la vida igual por un psicópata y gracias a Dios lo estoy contando, pero miles y millones de mujeres no lo pudieron hacer... era una niña muy talentosa, así no lo hubiera sido, no hubiera sido artista, nadie merece quitarle la vida a nadie, para empezar, y menos a una niña que estaba empezando”, dijo la actriz.

Al momento en el caso que ha causado conmoción, Jesús “N”, de 79 años, recibió prisión preventiva por parte de un juez de la Ciudad de México tras la conclusión de la primera audiencia por el feminicidio de la cantante.

Tras la audiencia que duró alrededor de 15 horas, el juez emitió un dictamen en el cual se calificó como legal su detención, por lo que se le dictó la medida cautelar en su contra; pero aún no se le vincula a proceso, pues se presume que podría quedar el libertad debido a su edad.

