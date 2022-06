Hermano de Yuya recordó la muerte de sus hijos: “Hubiera perdido una pierna, no mis bebecitos”

Hermano de Yuya dijo que la muerte de sus bebés ha sido lo peor que ha sufrido (Foto: YouTube/Rayos X Podcast)

Sergio Casterjón, mejor conocido como Fichis, es un creador de contenido que se encuentra casado con Paola Poulain, con quien hace casi un año tuvo la lamentable pérdida de sus dos hijos a los días de nacer.

En una entrevista para Rayos X con Ryan Hoffman, la pareja relató a detalle la difícil experiencia del embarazo de Paola, su enfermedad y el fallecimiento de los bebés. Desde el comienzo tuvieron problemas para embarazarse; sin embargo, después de un tiempo y con un tratamiento especializado lo consiguieron.

Fue hasta los siete meses que Pao comenzó a sentir extraños síntomas, como migrañas y fiebres altas. El padecimiento estaba siendo causado por una infección en las vías urinarias, que se extendió a todo el cuerpo y también llegó a los bebés.

Fichis expresó que estuvo a punto de perder a su esposa, ya que los doctores dijeron que había 80% de probabilidad de morir.

El embarazo de Paola se complicó cuando le detectaron una infección (Foto: Instagram/@paola.poulain)

Los bebés nacieron y se esperaba que con la ayuda de especialistas se pudieran salvar, pero esto fue imposible, puesto que los pequeños ya estaban demasiado afectados por la infección e incluso a uno de ellos se le reventó un pulmón. “Estuvo bien feo, fue algo horrible. Yo creo que es la experiencia que más nos ha dolido”, agregó Sergio.

Ellos expresaron sentirse confiados después de los tres meses y jamás imaginaron que, al poco tiempo, todo cambiaría drásticamente. “Nosotros ya estábamos modificando la casa para su llegada (...) Nosotros esperábamos que con ayuda médica sobrevivieran”, comentó Pao.

Ambos influencers contaron que para el primer hospital ni siquiera les alcanzaba, solo por ingresar a Pao cobraban alrededor de 500 mil pesos y por cada bebé otros 150 mil por día. Esto hizo que se movieran al Hospital de la Mujer en la calle de Yautepec, donde sucedió todo el proceso y los bebés fallecieron.

“Yo estaba llorando, Paola estaba mal, toda sedada, no horrible (...) Yo estaba hecho mie***, todo tembloroso (...) En la madrugada viendo toda la situación despertaba con crisis de angustia (...) Yo me estaba muriendo, no sabía que iba a pasar, tenía muchísimo miedo”, relató Fichis sobre el proceso de hospitalización de su esposa.

Paola Poulain llegó hasta el séptimo mes de embarazo; sin embargo, la tragedia los sobrepasó (Foto: Instagram/@paola.poulain)

Un día después de la cesárea, murió el primer bebé, quien se llamaba Santino. “Estuvo feo ver a los bebecitos, me agarró mi manita”, dijo Sergio. El otro pequeño, nombrado Emiliano, siguió con vida un día más, pero por el pulmón que tenía colapsado no aguantó.

Ryan se compadeció con ambos y les dio palabras de aliento, a lo que fichas respondió que aprendieron mucho. “Me he dado cuenta que la gente que más aprende, es cuando peor le va pero, hubiera perdido una pierna mejor o algo, no mis bebecitos”. De igual forma, Sergio añadió que ambos tomaron mucha terapia y que han tenido pláticas profundas que los han ayudado.

“Al principio yo creí que nos íbamos a morir los dos de tristeza y al principio Paola se iba a morir, pero realmente (...) Acordarme de eso sí me mueve porque yo vi mucho afuera”, dijo el youtuber.

Fichis se sinceró sobre la pérdida de sus bebés (Foto: Instagram/@sergecast)

Asimismo, la joven pareja afrontó el duelo como pudo. Mencionaron que no se paraban de la cama, que permanecían las 24 horas acostados y que la mujer que les ayudaba con la limpieza era quien les pasaba los platos de comida.

“Yo pensé que no la iba a librar. A partir de eso, he estado viendo qué hay después de la muerte y hubo un momento donde tuve claridad y sentí que todos éramos una misma cosa”, reiteró.

Finalmente, la pareja dijo que sí desean volver a intentar tener hijos, pero que tendrán que esperar dos años para volver a hacer el mismo procedimiento de la vez pasada.

