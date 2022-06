Denunciaron que Ninel Conde defraudó a una empresaria y no se presentó en fiesta del Pride de San Francisco

La cantante fue acusada de sabotear un show pactado (Foto: Instagram/@ninelconde)

Ninel Conde es una de las figuras mexicanas más controversiales de los últimos años, pues diversas situaciones en torno a ella siempre causan grandes polémicas, como sus ex maridos, la custodia de su hijo, rivalidades con colegas o denuncias de empresarios por supuesta falta de profesionalismo.

La empresaria artística Lupita Madera acudió para hacer público su caso en el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, pues ella aparentemente contrató al Bombón Asesino con motivo del Pride de San Francisco para tenerla como artista principal en su fiesta de la diversidad. Sin embargo las cosas habrían salido mal, pues Ninel se presentó en la misma ciudad, horas antes, de manera gratuita boicoteando la venta de boletos del show que había pactado.

“Yo contrato a la señora Ninel Conde para dos fechas aquí en la ciudad; me decidí a contratarla en esas dos fechas porque era la semana del Pride. Tengo personas que me estaban ayudando y me llama uno de ellos y me dice “Oye Lupita que Ninel Conde también se va a presentar en el Pride y de a gratis’ y así empiezan mis boletos a caer”, inició a relatar en el matutino de Flor Rubio.

Sí se presento de forma gratuita en el Pride de San Francisco (Foto: Instagram/@ninelconde)

Aunque Horacio Villalobos y Ricardo Casares debatieron sobre la falta de contratos firmados, porque en este caso no lo hay, la realidad de la empresaria es que sí desembolsó una jugosa cantidad de dinero como anticipo para tener a la intérprete de canciones como La Cortina, Todo Conmigo y No Me Verás en su fiesta nocturna.

“Yo ya había dado el anticipo de ella, el anticipo de los clubs y tengo un audio: ‘No, de hecho ella me comentó que aceptó porque eso le podría beneficiar a usted’. ¿De qué manera crees que eso me puede beneficiar una presentación gratis antes de mi evento? Yo le suplicaba y le decía ‘Por favor cancela el Pride que yo estoy primero’, pero nunca lo hizo”, agregó.

Al evento acudieron miles de personas (Foto: Instagram/@ninelconde)

A pesar de que Lupita Madera reconoció que sí se presentó, no le permitió ya hacer su presentación, pues había llegado muy tarde y la gente había comenzado a retirarse, así que le recordó que habían pactado otra hora: “Ella llega una hora después de la fecha, o sea la pedimos a las 12 y llegó cuarto para la una o casi a la una y le digo ‘No, no subes’. La gente ya se estaba retirando y tuve que regresar entradas”, selañó.

Para la empresaria la acción era muy clara pues sabía el daño que estaba haciendo a su propia presentación, pero había algo detrás de ello pues aparentemente así se estaba ahorrando dinero:

“Sabía muy bien que me estaba boicoteando mi evento y ¿sabes por qué lo hizo?, para ahorrarse los viáticos de su gira. Ya la había dado un anticipo y ella se lo quedó por la presentación de todo se le dieron 9 mil dólares, sin contar el otro donde me dejó tirada a la gente, porque llegó y solo cantó tres canciones y dijo en público que yo no le había pagado nada”, expresó.

La famosa no ha dado declaraciones (Foto: Captura de pantalla)

¿El motivo?: “No le pagamos completo porque ese era el acuerdo ‘Si no llenas, no se te paga’. Todo está por WhatsApp y por eso esperamos que esta señora no siga estafando gente, porque eso creo que es a lo que se dedica”, finalizó.

Ninel Conde se presentó en el evento organizado por el comité de San Francisco, agradeciendo a sus fans el apoyo y festejando el orgullo de ser diferente, pues subió a su Instagram fotos y videos compartiendo dicho mensaje.

