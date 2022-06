Niurka confirmó que Ninel Conde no quiere hacer una colaboración: “No le gusta mi vulgaridad”

Ninel Conde tiene 45 años, mientras que Niurka Marcos cumplirá 55 este 2022. (Foto: Cuartoscuro)

Niurka Marcos revivió los rumores sobre su supuesta rivalidad con Ninel Conde tras su inesperada salida de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, reality de Telemundo donde protagonizó múltiples controversias con Laura Bozzo, Ivonne Montero y Juan Vidal -con quien sostuvo un tórrido romance-. En medio de las especulaciones, la actriz confirmó que el Bombón asesino no quiere trabajar con ella y su decisión estaría relacionada un choque entre sus personalidades.

La intérprete cubana sostuvo un encuentro con los medios para hablar sobre su experiencia dentro del polémico reality. Durante la charla, fue cuestionada sobre la supuesta enemistad que tiene con la cantante mexicana y que sería el verdadero motivo por el cual no han trabajado juntas.

Ante los cuestionamientos, Niurka Marcos confesó que durante los últimos años ha recibido propuestas por parte de muchos productores para trabajar junto a la intérprete de Callados y ha aceptado, sin embargo, su co-estrella sigue negándose, razón por la cual todavía no tienen una colaboración.

“Ella no quiere, brut*ta. Si ella supiera cómo el público nos quiere ver juntas y cuánto ganaríamos juntas bissneando con eso, ella se pusiera las pilas [...] nunca ha querido y lo han intentado varios productores, nos han querido juntar en varias ocasiones y no. La verdad no sé por qué, no le gusta mi vulgaridad”, declaró muy a su estilo frente a las cámaras del programa De Primera Mano.

La actriz de melodramas mexicanos como La fea más bella, Salomé, Velo de novia y Fuego en la sangre aseguró que está dispuesta a hacer cualquier tipo de proyecto junto a Ninel Conde, pues considera que su colaboración es una buena oportunidad de negocio y ambas se beneficiarían con las ganancias.

“Yo sí le entraría a cualquier cosa porque yo sé que la audiencia quiere disfrutar del morbo de vernos juntas”, continuó.

Actualmente la cantante está envuelta en la polémica por su relación con su hijo menor, Emmanuel. (Foto: Captura de pantalla)

De esta manera, la cubana aclaró que quien se niega a lanzar un proyecto en conjunto es Ninel y no ella. Además, dejó entrever que posiblemente se deba a un choque entre sus personalidades, pues aparentemente no le cae bien al Bombón asesino.

Bajo este contexto, recordó que durante su estancia en La Casa de los Famosos 2 vivió un incómodo momento cuando comenzó a sonar una canción de Ninel Conde, situación que tomó como provocativa por parte de la producción, y en lugar de molestarse, sacó a relucir sus mejores pasos.

Los acercamientos entre la cubana y el actor cada vez fueron más frecuentes dentro del reality. (Foto: Captura de pantalla)

“Yo creo que a alguien allá afuera, en los pasillos, se le ocurrió que era un chiste. Bueno, pues me puse a bailar como Ninel y después me fui a la cocina a despotricar del pend*jo que se le ocurrió esa pend*jada... yo no le veo la risa”, comentó.

Finalmente, la ex esposa de Juan Osorio aseguró que las comparaciones, los dimes y diretes no le afectan porque: “Yo soy una mujer con el autoestima muy alta, no tengo ni envidias ni tengo complejos de ningún tipo”. Sin embargo, mantiene la esperanza de que algún día Ninel Conde acceda a trabajar juntas. También comentó que le gustaría lanzar una canción donde ambas se lancen halagos, pero en doble sentido.

¿Cómo comenzó la rivalidad entre Niurka Marcos y Ninel Conde?

Niurka ha criticado a Ninel en diversas ocasiones. (IG: niurka.oficial/ninelconde)

Fue en 2014 cuando la cubana se sinceró, por primera vez, sobre sus diferencias con la oriunda de Toluca, Estado de México. Durante un encuentro con diferentes medios compartió que todo se remonta a su paso por Baño de mujeres, una puesta en escena donde supuestamente la cantante habría pedido que saliera porque no quería que estuviera cerca de ella.

“Tengo mis motivos porque has pedido a diferentes producciones que te amntengan lejos de mí”, dijo.

