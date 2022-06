Ángela Aguilar es tachada de “clasista” tras comentarios de Diego Dreyfus: “Eso es de pobres”

Ángela Aguilar es tachada de “clasista” tras su encuentro con Diego Dreyfus Foto: Especial/Instagram/@diegodreyfuz/@angela_aguilar_

Nuevamente las redes sociales le jugaron una mala pasada a la renombrada intérprete mexicana, Ángela Aguilar quien se dejó ver con el polémico coach de vida, Diego Dreyfus quien es reconocido por ser cercano al delantero del LA Galaxy y máximo goleador de la Selección Nacional, Javier “Chicharito” Hernández y el cual ocasionó que tildaran de “clasista”.

Durante un video que quedó registrado para la posteridad en las redes sociales se puede ver a la menor de la dinastía Aguilar con Diego Dreyfus quien publicó una serie de historias por medio de su Instagram en las que dejó ver que estuvo en un restaurante junto a Pepe Aguilar, Edén Muñoz y la también nieta de los primeros actores, Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

Sin embargo, al transcurrir de las stories al coach de vida personal del exdelantero del Mancher United se le salió un comentario que agrado poco a sus seguidores.

“Eso es de pobres”: Ángela Aguilar y Diego Dreyfus generan polémica por este desatinado comentario pic.twitter.com/Xnxeb4WaRu — Lo + viral (@VideosVirales69) June 29, 2022

En el material audiovisual se puede escuchar al también creador de contenido mexicano charlar con Ángela Aguilar mientras se preparaba a degustar su postre y el cual era un raspado de chamoy, sin embargo, esto le pareció de mal gusto al ex histrión, quien aseguró que “eso era de pobres”, lo cual, causó las risas de la intérprete de 18 años.

Tras este video, Ángela Aguilar y el polémico coach fueron tachados de “clasistas” y recibieron todo tipo de críticas en sus cuentas personales, hasta el momento ninguno de los dos famosos ha respondido a los comentarios.

Esta no es la primera vez que el polémico coach de vida se ve vuelto en la polémica desde que se hizo sabida su cercana relación de amistad con el exdelantero del Real Madrid, ya que varios internautas en redes sociales han acusado a Dreyfus de la toma de decisiones de Javier Hernández desde que llego a la Major League Soccer (MLS) en 2020.

Por otro lado, la hija de Pepe Aguilar durante la penúltima semana de junio, tuvo otra polémica, pero ahora en otra plataforma y es que decidió hacer su primera transmisión en vivo a través de TikTok; sin embargo, las cosas salieron de control por algunos instantes debido al ánimo entre sus miles de seguidores que se dieron cita de forma remota con la cantante mexicana.

Mientras la joven intérprete del regional mexicano estaba en su live, los usuarios de la plataforma comenzaron a mandar donaciones. Sin embargo, parece que la cantante no sabía mucho del tema y reaccionó con notorio estrés y pánico al ver este tipo de reacciones por parte de sus ávidos internautas.

Tras este hecho, la intérprete perteneciente a una de las dinastías musicales más importantes de la escena musical en México en reiteradas ocasiones le pidió a los más de 500 mil internautas que se unieron al live que dejaran de mandar “corazones” y “flores”, los cuales en realidad si son donaciones para los creadores de contenidos más famosos de la plataforma.

“Yo no quiero que me manden dinero. Quiero que tengamos un live divertido. Por favor no me manden dinero, no sé como parar esa función, ¿Qué es ese corazón? ¿Qué es eso? ¡Ya!”, subrayó en más de una vez la cantante de 18 años con un tono nervioso y entre risas, hecho que la posiciono en la tendencia de las redes sociales.

