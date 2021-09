Cuál fue el contundente mensaje que Diego Dreyfus le envió a Christian Nodal

El coach de vida del Chicharito Hernández criticó a las personas que se molestan por la fama de Nodal (Foto: Instagram @nodal/@diegodreyfus)

Diego Dreyfus es un coach de vida que tomó relevancia luego de ser contratado por Javier “Chicharito” Hernández en 2017, cuando el futbolista militaba en el equipo alemán del Bayern Leverkusen, del cual salió cuando se encontraba recuperando su mejor nivel europeo que se le conoció en el Manchester United.

No obstante, la polémica alrededor de esta relación llegó por dos motivos. El primero, cuando los aficionados culparon a Dreyfus del bajón futbolístico de Hernández, quien abandonó el sueño europeo al dejar las filas del Sevilla y llegar al LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS) en 2020.

Posteriormente, ya instalado en Estado Unidos, Chicharito se separó de su pareja Sandra Kohan, con quien tuvo una hija. Esta ruptura también provocó críticas contra el coach de vida, pues muchas personas indicaron que fue el tercero en discordia.

La amistad entre Javier Hernández y Dreyfus siguió. Ambos salieron a desmentir los rumores y a apaciguar la corriente de chismes y mentiras. Por ello, hasta el día de hoy, mantienen un estrecho vínculo que los orilló a vivir juntos y crear varios proyectos, como un canal de YouTube donde cuentan sus vidas.

Ahora, este coach olvidó por un momento al futbolista surgido de las Chivas Rayadas del Guadalajara y le envió un contundente mensaje al cantante Christian Nodal en su más reciente publicación desde su cuenta de Instagram.

“Se le subió a Christian Nodal?¿Se le habrá subido a @nodal o te estás proyectando? Ve este video y etiqueta a ese amigo que criticaste sin realmente conocerlo. #tevasamorir”, escribió Dreyfus para acompañar un breve metraje con su voz de fondo para promocionar el nuevo episodio de su podcast.

A lo largo de su discurso defendió la postura de la pareja de Belinda por decidir con quién sí y con quién no realiza una colaboración musical. Esto porque desde hace meses, Nodal ha hecho públicos varios nombres de cantantes con quienes nunca realizaría una melodía, como Danna Paola, Grupo Firme, el rapero Alemán, Becky G y Natanael Cano.

Para Dreyfus, esta actitud no es “soberbia”, sólo es el crecimiento que el intérprete de “Nace un borracho” ha creado a lo largo de su corta, pero exitosa carrera gracias a su trabajo y empeño en cada uno de sus pasos.

“Desde ese lugar de creador, totalmente responsable, en amor propio, decides con quién cantar y con quién no. Si a todo México le parece arrogante, a mí me parece que todo México tiene una baja autoestima entonces”, señaló Dreyfus,

Posteriormente mencionó que esta decisión también implica disponer con cuál persona va a intercambiar energía, pues no con todos se debe hacer, ya que algunos tienen una frecuencia más baja que podría perjudicar la que ha crecido poco a poco.

“Qué triste que en Latinoamérica no entendamos que crecer implica renunciar a algunas cosas, algunas personas y a algunas energías (...) Si tú crees que soy mamón contigo, no tienes idea de cómo me he tratado a mí mismo. No permito que media idea pendeja me aparezca en la mente”, ahondó.

Hasta el momento, el cantante de regional mexicano no ha respondido a la publicación de Dreyfus. Sin embargo, en la caja de comentarios, los usuarios mantuvieron un debate, pues mientras algunos apoyaron el discurso del coach, otros aseguraron que en verdad los artistas se convierten en soberbios cuando la fama llega a ellos.

“Pero se hacen soberbios, pierden piso, has como chingados que no!”, “Wowwww! Que video y justo en la independencia de México”, “Uuuf cuarta verdad, yo no me creo mucho, tú te crees menos”, fueron algunos mensajes compartidos en la publicación.

