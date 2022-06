Ángela Aguilar aconsejó no tener novio tras polémica con Gussy Lau: “No tengo nada más que decir”

Pepe y Ángela Aguilar en Zacatecas (Foto: Tw ferortega547)

Luego de una breve pausa de los escenarios tras su primera gran polémica en la que se vio envuelta y de unas vacaciones junto a su familia, Ángela Aguilar regresó con un tono más maduro para reincorporarse a su agenda, es por ello, que desde su retorno a la escena pública la joven ha dejado bastantes momentos memorables que han dado de qué hablar.

Fue el fin de semana pasado cuando la hija de Pepe Aguilar se presentó en el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco donde dejó un momento que llamó fuerte la atención de los cientos de asistentes que se dieron cita para escuchar a la menor de la dinastía Aguilar.

Y es que, a mediados de su espectáculo la intérprete de Tu sangre en mi cuerpo sorprendió con unas palabras a todas las mujeres que se dieron cita en su show, ya que les recomendó no tener novio, esto debido al dolor que causa el perder alguien querido o que le puedan romper el corazón en una relación.

El público estaba acostumbrado a ver a Ángela Aguilar con el cabello corto (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

“Déjenme decirles aquí ‘niñas no tengan novio’. No tengan novio. No tengo nada más que decir, más que no tengan novio”, subrayó la joven intérprete de 18 años.

Asimismo, también se dirigió a quienes se aventuran en estar con alguien y no resulta como lo planearon pueden cantar Inevitable, un tema que habla de desamor y que fue escrito por la misma Ángela Aguilar: “La siguiente canción que voy a cantar yo la compuse a un niño que era muy mal portado”, expresó la también nieta de la difunta primera histrionisa y cantante, Flor Silvestre.

“Pero para los que tomamos esa terrible decisión de tener un novio y si algún día les rompen el corazón, que espero que no, le van a dedicar ‘Inevitable’”, concluyó para dar paso a su presentación en donde interpretó varias de sus canciones más emblemáticas como Dime cómo quieres, No me queda más, Como la flor y varias más.

Dicho momento quedó registrado por diversos internautas y mencionaron que las declaraciones de la menor de los Aguilar fueron dirigidas implícitamente a su pasada polémica con el compositor Gussy Lau, con quien se rumoró tenía una relación y la cual desde su inicio estuvo marcada por la controversia.

Qué pasó entre Ángela Aguilar y Gussy Lau

Fue a principios de abril cuando Ángela Aguilar se vio sumergida en una enorme polémica después de que se filtraran unas imágenes donde aparecía muy cariñosa con Gussy Lau. Desde entonces, la familia de la joven cantante se ha mantenido al margen de las declaraciones.

Las fotos virales en cuestión destaparon que la más joven de la familia Aguilar habría sostenido una relación sentimental con el compositor mexicano, quien ha consolidado ya una importante carrera como productor musical de destacados artistas de regional mexicano, como Julión Álvarez, Christian Nodal y Calibre 50.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Más tarde, el compositor nacido en Sonora fue quien confirmó en una transmisión en vivo que efectivamente sostenía un romance con la joven y, aunque no dio detalles, sí dijo que el noviazgo se mantenía en secreto hasta que aparecieron las fotos en internet.

En su momento, Gussy Lau dijo que él había compartido un video en redes sociales para sus personas cercanas y que posiblemente uno de ellos fue quien tomó un pantallazo del momento y lo difundió. Por su parte, Ángela apareció en un video mostrándose muy afectada por los hechos y dijo que fue una violación a su privacidad, hecho que también marco a toda la familia quienes respectivamente se posicionaron en favor de la menor de la dinastía.

