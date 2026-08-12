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Cuándo es el próximo lunes festivo en Colombia: este es el listado de días feriados del resto del año

Miles de ciudadanos reorganizan sus actividades cotidianas ante el inesperado ajuste en el calendario oficial de días libres para 2026

Calendario digital de agosto de 2026 con los números 10 (lunes), 16 (domingo), 17 (lunes), 18 (martes) y 24.
Tenga en cuenta la programación de los festivos que faltan para agosto y el resto del año - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Los colombianos están a la espera del nuevo festivo para poder descansar después de la presión que se vivió a nivel nacional por el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al Chocó y a otras regiones del país. Y es que muchos sienten nervios de estar lejos de sus familiares y las emociones están ‘a flor de piel’, por lo que esperan sumar un día más en el que algunos tienen planeado ayudar a los damnificados por la tragedia.

El siguiente festivo que sigue en Colombia es el de la Asunción de la Virgen, que se conmemora cada 15 de agosto en Colombia, aunque como en esta ocasión cae un sábado, el festivo nacional se trasladará al lunes 17 de agosto por aplicación de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que se encarga de mover las celebraciones para crear un puente festivo y así fomentar el turismo.

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En ese orden de ideas, el sábado 15 no generará un descanso adicional distinto del horario habitual de cada trabajador y la actividad laboral y académica ordinaria se retomará el martes 18, salvo en empresas, instituciones o entidades con calendarios y condiciones operativas diferentes.

El feriado reconocido en el calendario nacional se aplicará el lunes 17. Ese día también tendrán descanso los estudiantes.

Familia de cinco personas sentada alrededor de una mesa de comedor, comiendo. En el centro hay una caja de madera con cinco teléfonos móviles. También hay platos, vasos y una botella de aceite.
Muchos esperan pasar tiempo en familia para reponerse del temblor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los festivos que faltan en Colombia después de agosto de 2026

Después del lunes 17 de agosto, el calendario tendrá una pausa de varias semanas, teniendo en cuenta que septiembre será el único tramo del segundo semestre sin festivos nacionales, por lo que es necesario que los ciudadanos programen desde ya sus días de descanso para no tener ningún inconveniente en sus empleos o labores cotidianas.

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El siguiente puente festivo llegará el lunes 12 de octubre por el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, fecha que reemplaza el llamado Día de la Raza, pero el fin sigue siendo exaltar la importancia de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, gitanos y mestizos.

Noviembre tendrá otros dos descansos nacionales, los dos se llevarán a cabo en lunes. El primero será el 2 de noviembre por el Día de Todos los Santos, que no solo honra a los santos, sino a las almas en general. El segundo ocurrirá el 16 de noviembre por la Independencia de Cartagena de España, pues fue el primer territorio que se declaró libre del dominio.

Hombre sentado en una oficina con un calendario de mesa abierto en agosto, ordenador, teclado, ratón, bolígrafos, documentos y plantas.
Desde ya puede prepararse para disfrutar de un tiempo con sus seres queridos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En diciembre quedarán dos fechas adicionales. Serán el martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción, una celebración católica en honor a la Virgen María y el viernes 25 por Navidad, fiesta en la que no solo se conmemora el nacimiento de Jesús, sino que se ha convertido en una excusa para compartir en familia y reunirse con las personas que tanto quiere.

La fecha del 25 de diciembre quedará enlazada con el fin de semana para que numerosos trabajadores puedan adelantar las típicas compras de la temporada, pasar tiempo con sus seres queridos o lograr desplazarse hasta sus lugares de origen. Así se cerrará el calendario nacional de festivos de 2026.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Este festivo generalmente se disfruta con los seres queridos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que estas jornadas no solo sirven como un tiempo para pasar con las personas que más aprecia o simplemente un día propicio para descansar de las labores cotidianas, sino que se han convertido en un aspecto importante para la reactivación de la economía del país.

Y es que después de la pandemia del 2020 en Colombia por el covid-19, muchos establecimientos comerciales quedaron golpeados, por lo que se empezaron a realizar planes para que los dueños de negocios tuvieran la oportunidad de incrementar sus ventas y unas de las fechas más importantes son los festivos, la temporada de vacaciones y de fin de año.

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