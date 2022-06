Revelaron que Yrma Lydya no tenía apoyo económico de su esposo y quería divorciarse

Yrma Lydya habría buscado el divorcio luego de haber sufrido de violencia familiar (Foto: Instagram / @yrma_lydya)

El feminicidio de Yrma Lydya el jueves 23 de junio a, presuntamente, manos de su esposo, Jesús Hernández Alcocer, sigue causando conmoción, pues detalles de cómo era su relación han evidenciado que desde tiempo atrás la cantante era violentada y quería el divorcio.

Yrma Lydya, cantante de música regional mexicana de 21 años fue presuntamente asesinada por su esposo dentro del exclusivo restaurante Suntory, ubicado en la colonia Del Valle en la alcaldía Benito Juárez.

La joven había participado en GranDiosas, tour gracias al cual conoció a Hugo Mejuto, productor del show. En entrevista con De Primera Mano, Mejuto aseguró que en varias ocasiones Yrma le hizo saber que no podía unirse a su espectáculo por motivos personales, que la mayoría de las veces eran problemas económicos.

Yrma, que murió a los 21 años, desde los 14 se había dedicado por completo a la música (Foto: Facebook/Yrma Lydya)

“Intuyes que había un problema. Los que conocimos a este matrimonio, bueno, supuesto, porque no me consta que estuvieran casados (...) había como situaciones de que me confirmaba o me cancelaba y yo terminé diciéndole a Yrma: ‘Yrma, vente a cantar, no pasa nada (...) No necesitas a nadie, ningún sponsor ni patrocinio ni padrino’”

El productor comentó que él no pudo congeniar con Hernández Alcocer por sus exigencias y “soberbia”. Reveló que en una ocasión tuvieron un roce a causa del comportamiento del abogado.

“Lo poco que lo traté, lo traté en dos ocasiones. De la última vez que lo traté fue en la Arena Ciudad de México (...) fue un señor que estaba ahí en backstage, muy insistente, con una actitud muy específica de soberbia, de poder, y yo le dije: ‘Jesús, tienes un minuto para bajarte de mi escenario’”, recordó.

Yrma debía formar parte de GranDiosas, pero no podía solventar los gastos (Foto: Facebook/Yrma Lydya)

Mejuto recalcó que en las últimas ocasiones que invitó a Yrma a GranDiosas, ella rechazaba la invitación. Fueron al menos cuatro veces las que la artista le hizo saber que no tenía los recursos económicos para ir al show.

“Hablé con ella el martes y me dijo: ‘Hugo, lamentablemente no puedo ir. Lo lamento porque yo me moría de las ganas, pero dependo (económicamente) de otras personas”

Por tanto, Mejuto desmintió que Yrma Lydya estuviera con Jesús Hernández por su dinero y aseguró que ella siempre se esforzaba por obtener oportunidades en la industria musical.

La cantante habría sufrido de violencia, según testigos (Foto: Facebook/Yrma Lydya)

En cuanto a las presunta violencia que Yrma Lydya vivió en su matrimonio, Addis Tuñón reveló que en una ocasión ella estuvo con el matrimonio y fue testigo de que la joven sufría de maltratos por parte de su presunto asesino.

Según mencionó la presentadora, durante una comida que compartió con la cantante y su esposo, el abogado dijo a la mamá de Lydya que “la señorita tiene precio y ella lo sabe”, refiriéndose a que él podía hacer lo que quisiera ya que mantenía a Yrma.

También dio a conocer que días antes de su asesinato, la estrella buscó comprar equipo de sonido para sacar adelante sola a su carrera, dado que no tenía el apoyo de su marido para poder dirigirse a espectáculos grandes.

Lydya quería divorciarse desde hace meses debido a la violencia que sufría a manos de su esposo (Captura YouTube: Yrma Lydya)

Asimismo, el diario Excélsior publicó este 24 de junio que durante una entrevista que el medio hizo a una importante firma de abogados, confirmaron que la joven había intentado divorciarse desde el pasado abril debido a que él la agredía físicamente.

Según informó Excélsior, la cantante habría acudido con los abogados con fotografías de lesiones que le había hecho su esposo en el dorso; sin embargo, frenó el proceso ya que buscaría un acuerdo de conciliación.

Fuente de Foro TV han afirmado que Lydya se encontraría el 23 de junio con Jesús Hernández para firmar los papeles de divorcio.

Por otro lado, el periodista Antonio Nieto difundió que Yrma Lydya denunció a Hernández Alcocer el diciembre pasado por violencia familiar. Supuestamente, en su declaración afirmó que su esposo le había apuntado a la cabeza con una pistola.

