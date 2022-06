Lalo España desmintió suspensión de show en Jalisco por culpa del crimen organizado: “Nadie nos amenazó”

Foto: Instagram / @laloespanaoficial

El pasado 15 de junio, el renombrado actor mexicano, Eduardo España alarmó a sus seguidores al denunciar que fue extorsionado por personas del crimen organizado, sin embargo, algunas personas externas comentaron que había recibido algunas amenazas las cuales fueron desmentidas en voz propia del actor de Vecinos.

“Tuvimos qué cancelar una presentación de show por motivos del crimen organizado. Estoy muy triste y desesperado por la situación de violencia en nuestro país. Un país tan hermoso, pero lleno de corrupción y políticos soberbios echándose la culpa unos a otros y siendo cómplices”, compartió en Twitter a mediados de junio.

Durante la reciente emisión del 26 de junio del programa Venga la alegría, fin de semana el también comediante mexicano fue entrevistado por las cámaras del programa matutino sobre diversos temas entre los que destacó las supuestas amenazas recibidas por las que tuvo que cancelar una de sus presentaciones “En la Barca”.

En esta intervención el histrión de 50 años desmintió lo dicho por varias personas en redes sociales, así como por algunos medios quienes afirmaron las supuestas amenazas: “No es cierto, si tú revisas mi tuit nunca dice nos amenazaron, nada”, evocó.

En su conversación Lalo España destacó que es verdad que tuvieron que cancelar su presentación por culpa del crimen organizado: “Tuvimos que suspender por cuestiones de la delincuencia y la violencia. Pero nadie nos amenazó”, arguyó.

El intérprete que da vida a Germán Martínez en la serie de comedia mexicana Vecinos lamentó que por noticias amarillistas los empresarios hayan tomado la decisión de cancelar eventos: “Por eso los empresarios empezaron a cancelar todos los eventos”, confesó para las cámaras del matutino de TV Azteca.

Esta es la segunda ocasión en la que el también actor de El privilegio de mandar y Los simuladores se posiciona contra los supuestos amagos, y es que un día después de su tweet de denuncia, Eduardo España compartió en su red social un comentario en contra de los rumores.

“Han distorsionado notas para variar. Nadie me amenazó. Simplemente, tuvimos qué cancelar una presentación porque al igual que en muchas zonas hay balaceras, etc. y se están cancelando todos los eventos. Lamentable situación. Tengan más ética y no distorsionen información”, redactó.

Cabe destacar que la denuncia pública provoco una ola de comentarios divisorios, pues la falta de claridad en su denuncia y su contundente crítica a las autoridades causaron suspicacias entre algunos de sus seguidores: “Imagínate que yo desde el 2006 tuve que cerrar mi negocio por cobro de piso sexenio de Felipe Calderón y con Fidel Herrera Beltrán gobernando Veracruz, desde esa fecha y sigo sobreviviendo como puedo. Hoy con López Obrador las cosas han cambiado 90% en seguridad”.

No es la primera ocasión en la que el humorista denuncia ataques por parte del hampa, pues apenas en marzo de 2021, hizo público que un hacker lo amenazó con hacer mal uso de sus cuentas bancarias y su identidad.

A través del correo electrónico, el aspirante a encarnar a Roberto Gómez Bolaños en su esperada bio-serie, recibió los mensajes de chantaje, y así los mostró en su cuenta de Twitter: “Atención Fiscalía de la Ciudad de México. Estoy siendo amenazado y chantajeado por la siguiente cuenta que ha clonado datos. Agradezco investigar la cuenta y tomar cartas en el asunto. Espero respuesta”, redactó.

Tras ello, adjuntó imágenes que luego fueron borradas, en las que se podía leer el mensaje que le hizo llegar un atacante anónimo a su bandeja de entrada: “Último aviso, 15 mil pesos; última oportunidad. ¿Qué tal te caería solicitar créditos a tu nombre y hacer utilizo de tu identidad?”, escribieron.

