María León mandó mensaje a la comunidad LGTB+ tras críticas por defender a Yuri

En más de una ocasión, la intérprete veracruzana ha asegurado que respeta a la comunidad. (Foto Cuartoscuro - Foto Instagram: @sargentoleon)

María León reapareció en sus redes sociales para mandar un mensaje a la comunidad LGTB+ tras la polémica que desataron sus declaraciones en defensa de Yuri -quien constantemente es señalada de homofobia-. Y es que desde hace años la ex integrante de Playa Limbo es considerada como aliada, sin embargo, su postura en torno a la veracruzana dividió opiniones entre sus seguidores.

Fue el pasado sábado 25 de junio cuando se llevó a cabo la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México. Artistas como Regina Blandón, Jhonny Caz, Christian Chávez, Roberto Carlo, Esteman y Danna Paola, acudieron para mostrar su apoyo a la comunidad LGTB+, mientras que otras figuras hicieron lo propio a través de sus redes sociales. Tal fue el caso de María León, quien recurrió a su cuenta de Instagram para externar unas palabras en pro del amor y el respeto.

“El amor es el valor más poderoso del universo y no puede ser regido por reglas terrenales… La lucha por el amor libre, la tolerancia, la igualdad, por una sociedad libre de prejuicios, y por derechos para todxs. Por ser visibles y protegidxs por las leyes por igual, porque cada quien se coma el sabor de helado que le guste con orgullo…Porque el amor nunca debe ser ilegal ni #ProhibidoAmarnos”, escribió.

Las reacciones no se hicieron esperar y tan solo bastaron unos minutos para que la sección de comentarios se llenara con mensajes de cariño para la querida actriz y más frases en apoyo a la comunidad LGTB+. No obstante, algunos usuarios de la plataforma aprovecharon la ocasión para recordar sus recientes declaraciones en “defensa” de Yuri.

“Oye, mi amor, yo te amo mucho pero ¿por qué estabas defendiendo a Yuri?”. “La que defiende a Yuri”. “Felicidades por ser un ser humano tan chingon admiración total para esta artista tan completa”. “Yo por eso te amo sin importarme lo demás!!”. “Siempre el respeto al amor y a la belleza, debe ser libre y disfrutarlo sin barreras!!!”, escribieron.

¿Qué dijo María León sobre la supuesta homofobia de Yuri?

Yuri fue duramente criticada previo a su participación como jueza en el reality show "La Más Draga" y la comunidad expresó su descontento con el #YuriLaMenos. (Foto: Cuartoscuro)

Desde hace varios años se comenzó a especular sobre la verdadera postura de Yuri respecto a la comunidad LGTB+. Y es que pasó de ser considerada como aliada a una artista bastante criticada por unas supuestas declaraciones en contra. Tras el escándalo, María León dejó entrever que su respeto y admiración hacia la veracruzana es inquebrantable, incluso, considerando su opinión.

“Yuri es mi amiga, es un ícono musical que antes de que hubiera otro tipo de polémica, yo me sentía inspirada porque es una mujer fuerte, no es fácil ser una mujer en la industria. Hay tantas batallas, que cada quién está pasando de manera individual, de manera artística, en la industria (...) que yo soy aliada de Yuri en el aspecto de que somos dos mujeres que nos ha costado un huevo y la mitad del otro llegar hasta donde estamos”, dijo para Ventaneando.

Hace algunos meses las artistas estuvieron envueltan en la polémica por el lanzamiento de su colaboración "Te quedas sin mí" debido a la supuesta palea que llevaron a redes. (Foto: @sargentoleon / Instagram)

“Sin embargo, lo que yo puedo hacer es, desde mi trinchera, defender esos temas (LGBT+) con los que estoy de acuerdo, junto con la comunidad, desde adentro de la comunidad, no sólo como una aliada, entonces Yuri tiene todo mi amor, todo mi cariño, pero cuántos amigos tienes que no están de acuerdo con estos temas y así como ella es libre de expresar su sentir, aunque no apoya lo que yo apoyo, pues yo también tengo la libertad de expresar el mío y defenderlo aunque vaya contrario a lo que ella cree”, agregó.

No obstante, durante una entrevista para Venga la Alegría reiteró su apoyo a la comunidad LGTB+:

“¡Claro! (yo soy) súper aliada como parte de la comunidad... son temas roñosos y yo obviamente como parte de la comunidad tengo un amor, un apoyo y una necesidad de defender ciertas cosas, hay una parte paralela que compartimos infinitamente por ella, siempre será mi amiga, respeto su opinión más no la comparto”, indicó.

