Jhonny Caz reveló si Grupo Firme está por desintegrarse o desaparecer

Grupo Firme en solo un par de años se ha consagrado como la agrupación de regional mexicano más exitosa y popular de los últimos tiempos, por lo que todo lo relacionado con la banda fenómeno es de gran importancia para el público mexicano.

Recientemente en redes sociales y algunos medios de comunicación información sobre un posible fin a su historia o el hecho de que sus voces principales se convirtieran en solistas, ha preocupado a más de uno pues el cariño que los fans de canciones como Ya Supérame, Se Fue La Pantera y El Tóxico le tiene a Grupo Firme hizo viral el tema.

Por ello los cuestionamientos a cada uno de sus integrantes no tardaron en llegar, pues el hecho de que Jhonny Caz asistiera sin su hermano, la voz principal de la banda, Eduin a su coronación como rey gay de la XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la Ciudad de México, incrementó la preocupación que los amantes de su popular música tenían desde días anteriores.

Por ello, las cámaras del matutino Venga La Alegría Fin De Semana asistieron a la marcha del Orgullo 2022 y antes de que subiera a uno de los dos escenarios del evento para interpretar las canciones de la banda a la que pertenece -algo muy cuestionado ya que algunos consideraban que su música no tenía familiaridad con la comunidad LGBT+- le preguntaron si era cierto que sería solista o si la banda llegaría a su fin.

“No, no y no. Yo no me veo en un escenario sin mis hermanos”, expresó ante la opción de que la banda llegara a su fin, pero al ser cuestionado sobre si Eduin Caz se convertiría en solista agregó: “No, no creo, claro que no”.

La unión que tienen los hermanos parece ser mucho más grande de lo que ya se puede mostrar en cada una de sus presentaciones, pues aseguró que lo apoya en cada cosa que hace con su vida personal y su carrera y a pesar de que no asistió a acompañarlo, si estaba siguiendo una transmisión para estar atento de cada una de las cosas que vivía su hermano menor en la marcha LGBT+ más grande de México.

“Él está feliz de la vida, está de que ‘Mándame fotos, ¿qué estás haciendo?’, quiere que le cuente cada detalle y yo, que chismoso no soy (sarcasmo), le voy diciendo todo lo que va pasando”, comentó.

¿Por qué Jhonny Caz se presentó en solitario?

El cantante decidió aclarar la situación a través de su cuenta de Instagram mediante una dinámica de preguntas y respuestas por lo que en una de ellas se pudo leer lo siguiente:

“No sé quien está generando tanta desinformación. El día sábado 25 únicamente es la marcha y todos vamos a apoyar la marcha y a la comunidad y bien chido, el concierto ya será en otra fecha, ahí les avisamos”, agregó como referencia a los concierto que sí están programados como parte de las actividades culturales que promueve el gobierno de la Ciudad de México.

Rey gay 2022

Hace unos días Orgullo Pride LGBTTTIQ+ México anunció de forma oficial en sus redes sociales la gran sorpresa, pues ellos se encargaron -a la par de lo hecho por el Comité IncluyenT- de organizar la lista de artistas y activistas que se presentaron durante la marcha -que inicia en el Ángel de la Independencia- y en el cierre -en la plancha del Zócalo- de la edición número 44.

Con una gran cantidad de aplausos y gritos el cantante recibió la corona y agradeció a los asistentes por el cariño y recibimiento, ya que él como una figura del regional mexicano podría parecer lejano a la cultura pop que es en gran parte lo preferido por la comunidad LGBT+.

