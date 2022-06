Christian Nodal compartió fotos disfrutando del Salar de Uyuni en Bolivia

Christian Nodal ha disfrutado de su estadía en Bolivia (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

El cantante de regional mexicano, Christian Nodal se presentó el pasado fin de semana en Bolivia, como parte de Forajido Tour. De hecho, tuvo que cancelar unos de sus conciertos en la ciudad de La Paz debido a un incumplimiento de contrato.

Luego de sus shows, el sonorense aprovechó para conocer más del país y compartió unas historias de Instagram disfrutando del paisaje del Salar de Uyuni en Bolivia.

Este maravilloso lugar está considerado como una de las vistas más extremas y destacadas de todo el planeta. Tiene una superficie salada de 10 mil 582 kilómetros y parte de su corteza está cubierta por agua, lo que simula un espejo gigante.

Historias de Christian Nodal en el Salar de Bolivia (Foto: Instagram @nodal)

En una de las InstagramStories se le pudo ver bien abrigado, con un gorro, suéter, chamarra beige y una bufanda verde, con una hermosa vista al cuerpo de agua del Salar a sus espaldas.

La siguiente fotografía mostraba su silueta a lo lejos, parado sobre la superficie salada y extendiendo los brazos, lo que hizo notar que se encontraba contento disfrutando de su viaje.

Al parecer, al cantante mexicano le gustó demasiado el país, excepto por el altercado que hubo en uno de sus conciertos en donde unos “fans” del público lo abuchearon y le lanzaron hielos en varias ocasiones.

Foto de Nodal disfrutando del Salar de Bolivia (Foto: Instagram @nodal)

El intérprete de Adiós Amor reaccionó bastante molesto ante las acciones de esos seguidores y pidió apoyo a la seguridad del lugar para sacarlos y que les devolvieran el dinero de los boletos.

“Sácalos y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor” fue lo que dijo el cantante después del suceso.

Según algunos usuarios en redes, la acción de los chicos había sido debido a que Nodal se retrasó y llegó una hora después de que el evento ya había iniciado.

Nodal y Cazzu en Guatemala ((Foto: TikTok/@jassgrajeda23)

Aunque no todo fue malo para él, pues estuvo acompañado de la rapera argentina, Cazzu en sus conciertos de Bolivia, además se filtraron una serie de fotos y videos en donde se les ve agarrados de la mano.

Y eso no fue todo, ya que se viralizó un video en el que se observa a Christian Nodal y a Cazzu tras bambalinas del concierto en Cruz de la Sierra, dándose algunos besos en la boca.

Los rumores de un posible noviazgo se desataron desde aquella vez que la cantante interpretó junto con él Si te falta alguien, en el escenario de Argentina, para después ser captados viajando a Guatemala y a España.

Nodal y Cazzu en Guatelmala(Foto: TikTok/@jassgrajeda23)

La última noticia que se tuvo sobre la estadía de Nodal en Bolivia fue que detuvieron a cuatro personas que presuntamente estafaron a los fans del sonorense en la compra de boletos para el concierto en La Paz.

El show estaba programado para el pasado domingo por la noche, sin embargo la empresa JG Music, que representa al cantante anunció su cancelación por errores de la empresa organizadora Dreams Productions.

“Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo la responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa”, señaló el comunicado de JG Music.

Una televisora de Bolivia indicó que a Dream Productions se les acusó por estafa a víctimas múltiples y que se va a exigir que ofrezcan las garantías necesarias y devuelvan el dinero de los boletos.

