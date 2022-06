Quiénes eran Raymundo Garduño y Francisco González, actores de Netflix que murieron en accidente de Baja California

Además de actores teatrales, eran promotores culturales en Baja California (Foto: Facebook Ray Garduño / Paco Flako Mufote)

El pasado 16 de junio, murieron dos actores durante un rodaje de Netflix en la península de Baja California, sus nombres eran Raymundo Garduño Cruz, mejor conocido como Ray Garduño y Juan Francisco González Aguilar, cuyo apodo entre colegas era Paco Mufote.

Desde el día del accidente, sus compañeros actores enviaron condolencias a través de sus redes sociales e incluso hubo quienes señalaron aparente negligencia ante los hechos, ya que Netflix no emitió un comunicado al respecto. Sin embargo, el Screen Actors Guild informó que estuvo en contacto con la producción de dicha plataforma y también con la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

"En el laburo desértico y la felicidad con las y los compas." fue una de las últimas fotografías de este elenco (Foto: Instagram/raygarduno12)

Tanto Ray Garduño como Paco Mufote eran promotores culturales muy queridos en Tijuana, Baja California, el incidente fatal ocurrió a bordo de una camioneta que los transportaba a ellos y a parte del equipo de realización de The Choosen One (El elegido), la serie de Netflix.

Unas horas antes del accidente habían publicado en Instagram una fotografía junto a otros integrantes del rodaje.

Raymundo Garduño, conocido como Ray

Aunque nació en la Ciudad de México, el actor era muy cercano a la comunidad tijuanense, a principios de los años 2000 comenzó a posicionar a Emigrantes Teatro en la escena fronteriza.

Esta es otra fotografía perteneciente al elenco de El elegido(Foto: Facebook Ray Garduño)

De acuerdo con una columna de Fernando de Ita, “Ray hacía teatro como subirse al ring, a dar pelea por el teatro como una de las formas no de imitar sino de significar la vida.”.

En colaboración con diversos colegas, Raymundo trabajó en diversas puestas en escena para el público infantil y juvenil, las cuales se llevaban a cabo en Tijuana, Ensenada y Mexicali, en Baja California. Una de las obras se tituló dios es un Bicho.

En diversas publicaciones de redes sociales, sus seres queridos lo recuerdan como un aficionado al béisbol.

<i>Paco Mufote</i>, es decir Juan Francisco González Aguilar

Uno de sus trabajos más recientes fue darle vida a Víctor Jara en el video THIS IS NOT AMERICA de René Pérez (Residente); el cual ganó el Grand Prix en el festival Cannes Lions, por lo que el director de dicho videoclip dedicó este reconocimiento al actor tijuanense. “Felicidades a todo el equipo de producción y un abrazo al Gran Paco hasta donde esté.”, escribió Gregory Ohrel en su cuenta de Instagram.

Esta fotografía fue tomada durante su funeral (Foto: facebook/marcoantonioespinozaa)

De acuerdo con Marco Antonio Espinoza, quien era un ser querido de este actor, al funeral de Juan Francisco “llegó gente de cine, directores, actores, gente de teatro, músicos, familiares y amigos. Algunos asistentes preguntaban por los padres de Paco, querían conocerlos, deseaban platicar con ellos, tenían curiosidad de quienes habían inspirado a Paco para ser una persona tan noble . Alguien sugirió que el peinado de Paco no era el correcto, tenía el cabello hacia atrás; de inmediato llegó un asistente de la funeraria con una fotografía que observaba desde su celular, y le soltó el cabello cómo el solía tenerlo”.

Además, en su corona de flores se pudo leer “Artista del universo”, tal como aparece en esta fotografía realizada por algún asistente.

El fallecimiento de los actores se dio a conocer a través de un comunicado de prensa la Secretaría de Cultura de Baja California lamentó el fallecimiento de los artistas, a quienes consideró pieza clave para promover la cultura dentro y fuera del estado.

Laura Zapata se lanzó contra la negligencia (Foto: captura de Instagram/laurazapata)

“La Secretaría de Cultura de Baja California lamenta profundamente el fallecimiento del reconocido creador escénico, actor y promotor de la compañía Inmigrantes Teatro y organizador de la Semana de Teatro para Niños del ICBC Raymundo Garduño Cruz. La comunidad artística y bajacaliforniana pierde a un importante gestor cultural y gran entusiasta del arte escénico”, se lee en el escrito.

Por su parte, la actriz Laura Zapata responsabilizó directamente a la ANDA tras este hecho, a través de un video en su cuenta de Instagram expresó lo siguiente: “¿Negligencia de quién? ¿De las compañías productoras? ¿De la ANDA, que no se ocupa de vigilar permanentemente la integridad de los contratos colectivos de trabajo de las casas productoras? Exijamos que nuestro sindicato vele por nuestros derechos de una fuente de trabajo digna, pero sobre todo, segura”.

