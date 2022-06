Las razones que orillaron a Alan Tacher a dejar Televisa: “Nunca más en tu vida te vuelvas a parar en esta empresa”

Alan Tacher habló de las razones que lo orillaron a dejar Televisa Foto: Instagram/@alantacher/@jpadronsutti

Alan Tacher Feingold o simplemente Alan Tacher es uno de los conductores más emblemáticos en México por formar parte de múltiples producciones de Televisa o TV Azteca; sin embargo, dentro de los temas de conversación donde sale a relucir su nombre es sobre los motivos que lo orillaron a dejar a la famosa televisora de San Ángel por su competencia.

Fue en la más reciente emisión de La Entrevista con Yordi Rosado donde el renombrado conductor recordó sus primeros pasos dentro de la industria de la conducción y habló de su paso por Televisa y Azteca, esta última tras algunos meses de ser un joven inexperto, pero que ya se hacía presente en la pantalla chica le ofreció sumarse a la empresa del Ajusco para conducir una gala de los Oscar.

En aquel entonces, Azteca y Televisa eran acérrimos rivales y la propuesta de empleo fue severamente criticada por esferas altas de televisora de Emilio Azcárraga: “Cuando yo renuncio a Televisa [...] que me rompe el gafete, que me dice ‘nunca más en tu vida te vuelvas a parar en esta empresa, eres un hijo de...’, me la rompe”, rememoró el conductor de 51 años.

El actual presentador de la cadena hispana Univision relató que en ese entonces “era el diablo” mencionar a Azteca dentro de las instalaciones de Televisa: “Entro a Televisión Azteca y al día siguiente, corren a Beatriz Acevedo [...] Dije: ‘ya me quedé como el perro de las dos tortas, ni con Televisa ni con TV Azteca, se terminó mi carrera, que ni siquiera sabía que iba a tener carrera’”, relató.

Pese a la experiencia negativa de un principio, Alan Tacher relató que parte de una de las caras más hegemónicas dentro de la empresa de Ricardo Salinas Pliego y del entretenimiento mexicano, Pati Chapoy abogó por él para que permaneciera y despegara su carrera.

“Ve que este güey desconocido, llamado Alan Tacher, se arriesgó a dejar Televisa por Televisión Azteca cuando comenzaba (...) llevaba un año y Paty Chapoy ya estaba”, relató. “Y ella consigue que me den un dinerito mensual pero súper leve”. Y aunque Chapoy le ayudó, nunca trabajó con ella; pero al año después de estar en Azteca, le dieron la oportunidad de hacer el programa ‘Te caché’, el cual le sirvió para darse a conocer.

Yordi Rosado entrevistó a Alan Tacher en su más reciente emisión Foto: Instagram/@yordirosadooficial

Para finalizar, Tacher recordó que parte de lo que llevo a tomar la decisión de dejar a Televisa era porque no veía oportunidad de crecimiento dentro de la televisora de San Ángel, por lo que la propuesta de Azteca en ese entonces era tentadora para catapultar su carrera,

Además, ahondó sobre el favoritísimo que en ese entonces tenían dentro de Televisa algunos personajes hegemónicos de la conducción nacional: “Adal Ramones estaba hasta acá (arriba), Jaime Camil estaba también fuerte, Marco Antonio Regil estaba con todo; y yo dije: ‘qué carajo voy a hacer aquí, si estos güeyes aparte son consentidos de la empresa, amigos’, por eso tomé esta decisión”, concluyó el también exconductor de La Academia.

Fotografía de archivo donde aparece el presentador mexicano Alan Tacher. EFE / NINA PROMMER

Previo a acabar la entrevista de poco más de una hora y media, Tacher no perdió la oportunidad de recordar como fue trabajar con uno de los referentes de Televisa y quien en ese entonces era conductor de Otro Rollo, Adal Ramones con quien tuvo algunas rencillas privadas, pero con el cual al final del tiempo logró cosechar una gran amistad.

“Fue para mí bien difícil porque a Adal le gusta ser el protagonista entonces yo no hablaba porque yo que soy muy respetuoso con el que estoy al lado [...] con Adal era complicado, entonces yo me quedaba a un lado y llegaban los comentarios de la gente que decían ‘deja hablar a Alan’, pero Adal tenía su carácter, Adal era de los que se quitaba el chicharo lo dejaba ahí enfrente en vivo y yo decía qué huevot*s”, subrayó.

