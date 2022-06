Cómo inició la enemistad entre María Félix y Columba Domínguez

María Félix y Columba Domínguez habrían mantenido una fuerte enemistad debido a sus diferentes personalidades (Fotos: Mediateca INAH)

María Félix a lo largo de su carrera se hizo de varias enemistades, además de Katy Jurado e Irma Serrano, Columba Domínguez fue parte de las actrices que no soportaban trabajar con La Doña por su fuerte carácter y ganas de llamar la atención.

Durante la filmación de Maclovia, una de las películas más aplaudidas de Emilio El Indio Fernández, María Félix y Columba Domínguez tuvieron varios roces, pues La Doña no quería que la atención se dirigiera a su colega, con quien coprotagonizó la cinta.

Según confesó Columba en entrevista con La historia detrás del mito, Félix siempre fue una mujer “majadera” con ella, pues no solo la trataba mal, sino que solía levantarle falsos con tal de hacerla quedar mal frente a su esposo, El Indio Fernández, y el resto de la producción.

María era la estrella de "Maclovia", pero no le habría gustado que parte de la atención de Emilio Fernández se fuera hacia su esposa, Columba (Foto: Facebook/Fundación María Félix)

“María era una pelada, una grosera, una majadera. María Félix siempre fue majadera y tonta, la verdad, para no decirle estúpida”

Domínguez aseguró que su enemistad comenzó cuando su compañera empezó a decir que ella le ensuciaba sus abrigos con maquillaje, intencionalmente. No obstante, la esposa del Indio defendió que ella ni siquiera sabía cuáles eran tales prendas.

La situación escaló cuando la protagonista de Pueblerina se dio cuenta de que cuando Emilio llegaba, María decía: “Ya llegó la familia”, lo que para Columba era como si La Doña dijera que Fernández era su esposo o su padre.

Columba siempre acompañaba a su esposo a donde fuera que trabajara, por ello que en varias ocasiones se encontró con María Félix (Foto: INAH)

Además, Domínguez no soportaba que su colega siempre le gritara a la producción que la rodeaba en cada película, como en el caso de La Cucaracha, película que también fue dirigida por El Indio.

Según recordó la actriz, María Bonita no soportaba que la atención se dirigiera a otra persona que no fuera ella, por lo que en La Cucaracha le gritó a Fernández: “No me pongas indios al lado, me roban cámara”, algo que para ella significaba que “se le zafaban los tornillos”.

Estos roces pasaron a ser un enfrentamiento real cuando tuvieron que filmar una escena de Maclovia donde actuarían un pleito, que pasó a ser realidad porque ninguna de las dos soportaban la agresividad de la otra.

María relató en su libro biográfico que mantuvo una muy buena amistad con "El Indio" a pesar de que ambos tenían personalidades muy fuertes (Foto: INAH)

Columba señaló que ella actuó en defensa propia, pues si hubiera dejado que María continuara con esa actitud, probablemente la hubiera asesinado.

Y es que durante una escena, La Doña habría agarrado a su colega de un brazo tan fuerte que, inclusive, la hizo sangrar. Por ello, Columba actuó de la misma forma y también la tomó del brazo tan fuerte como pudo.

“Como ella tenía unos brazos gordos, con mis manos le agarré nada más un pedazo porque no me alcanzaba mi mano para más, y casi le arranco yo también el pedazo. Dije: ‘Si se trata de divorcio, me divorcio, pero ahorita el cacho se lo quito a la vieja’”, comentó en la entrevista.

Habría sido en este momento que Columba aprovechó para lastimar a María, aunque eso le costara su relación con su esposo (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Columba comentó en para el programa No lo cuentes que no le gustaba hablar de su experiencia trabajando con María porque eran personas “muy diferentes”, ya que ella misma se consideraba una persona muy delicada, mientras que a La Doña siempre la vio como una mujer “maleducada”.

Además, aseguró que aunque la protagonista de Tizoc: amor indio había compartido con ella las escenas que la hicieron ganarse su primer Ariel, María no le había aportado nada a su carrera.

Por su parte, Félix sólo llegó a hablar de la buena relación que mantenía con El Indio Fernández, pues aseguraba que habían logrado tener un muy fuerte lazo, tanto así que él nunca se habría molestado con las recomendaciones que ella le daba durante los rodajes.

