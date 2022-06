La canción que José Alfredo Jiménez compuso a María Félix tras su rechazo

José Alfredo Jiménez habría compuesto una canción para María Félix sabiendo que no su amor no sería correspondido (Fotos: Facebook Cine de Oro Mexicano//Mediateca INAH)

María Félix se convirtió en la estrella en la que muchos artistas se inspiraban para hacer películas, pinturas o, inclusive, canciones, tal fue el caso de José Alfredo Jiménez, quien habría estado completamente enamorado de ella.

Una de las canciones rancheras que ha trascendido en la historia es Ella de José Alfredo Jiménez, de la cual existen diferentes versiones acerca de para quien fue escrita.

Desde los primeros homenajes que María Félix tuvo en vida, ya fuera por sus películas o por sus cumpleaños, aseguró que Ella había sido compuesta por el Hijo del Pueblo exclusivamente para ella, que, inclusive, desde antes que el tema fuera lanzado ya se la había aprendido por las veces en que Jiménez se la había interpretado.

María conoció a José Alfredo desde el comienzo de su carrera y convivió con él por varios años (Foto: INAH)

Y es que trabajaron juntos en varias ocasiones, una de ellas fue en la película Juana Gallo, en la que José Alfredo interpretó un pequeño papel. Supuestamente, el cantante habría estado muy enamorado de Félix desde su juventud, pero la actriz nunca lo aceptó y de ahí surgió la canción.

Esta versión tomó fuerza cuando La Doña, en una de sus presentaciones, cantó Ella y habló abiertamente sobre la historia del tema, o al menos la versión que ella defendió.

“Yo pido decir algo sobre esta canción”, dijo antes de iniciar a cantar para que los músicos no comenzaran a tocarla. “Esta canción me la compuso un enamorado sin ilusiones, y cuando yo estaba en Buenos Aires, me la mandó cantar con Pedro Vargas”, aseguró la protagonista de Enamorada.

“A mí no me toca cantar una canción que es de un hombre para una mujer, pero esta canción es mía. No quiere decir nada que José Alfredo, después que yo ya me la aprendí de memoria, se la cantaba a otras, pero esta fue para mí”, dijo María entre los aplausos de su público, confirmando que el también actor la habría compuesto para ella.

José Alfredo, enamorado pero resignado a que no sería correspondido, habría escrito esta canción a María (Foto: Twitter/@robertomalaver)

No obstante, existe la versión que contradice las palabras de María Bonita, pues la fecha en que El Rey habría escrito la canción no tendría conexión con el momento en que conoció a Félix.

José Alfredo Jiménez Medel, hijo del compositor y Mary Medel, se encargó de investigar acerca de esta historia y la desmintió según información con la que cuenta su familia.

En entrevista para Sale el Sol, el hijo de Jiménez aseguró que la versión con la que él y sus hermanos crecieron fue que Ella fue escrita para una familiar, un amor que nunca pudo ser.

“Nosotros en la familia siempre crecimos con la idea y con la historia de que esa canción se la había escrito a una prima de mi padre de la que él estaba muy enamorado, pero que no lo peló. Entonces, eso fue lo que siempre se supo en la familia”, dijo José Alfredo.

Según Jiménez Medel, su padre sí le habría dedicado "Ella" a la actriz, pero no se la habría compuesto (Foto: INAH)

Aunado a ello, señaló que su padre compuso el tema en su juventud, cuando todavía no conocía a María Félix y no sabía de su existencia, por lo que habría sido imposible que fuera para ella.

“Cuando tú ves la cronología te das cuenta de que es imposible que le haya escrito la canción a María Félix porque mi papá escribe esa canción cuando tendría unos 17 años, estamos hablando de 1934, por ahí, María Félix artísticamente no existía”, sentenció.

No obstante, piensa que en algún momento el Hijo del Pueblo le dedicó Ella a La Doña, por lo que la actriz no dudó en hacerla suya.

