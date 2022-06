Steff Loaiza confirmó su relación con Mario Barrón, el ex de Kenia Os

Kimberly Loaiza dijo que no podría hablar mucho sobre la vida de su hermana (Foto: Instagram @stefannyloaiza.m / @mariobarron_g / @kimberly.loaiza)

Recientemente la hermana menor de Kimberly Loaiza confirmó su romance con Mario Barrón, cabe señalar que esta revelación vino después de muchas polémicas y especulaciones, ya que el productor es alrededor de 15 años mayor que Steff y además, estuvo relacionado con la enemiga de Lindura Mayor durante un tiempo.

A finales de 2021, la joven de 18 años vivió un difícil momento que quedó expuesto en redes sociales, pues se difundió un video donde su padre la agredió físicamente y la obligó a salir de un restaurante, en ese establecimiento estaba cenando con el ex novio de Kenia Os.

Cabe señalar que hay rumores donde se afirma que Mario Barrón en un principio quería colaborar con Kimberly Loaiza, pero como no pudo se fue con Kenia Os, con quien terminó a finales del 2020 por un acuerdo conveniente.

Mario y Steff juntos (Foto: Instagram/ mariobarron_g)

Cómo empezó la rivalidad entre Kenia Os y Kimberly Loaiza

Kenia Os aceptó entrar al grupo, su canal de YouTube y sus perfiles de redes sociales pasaron a ser parte de Juan de Dios y Kimberly. Su principal tarea era seguir con sus videos pero también hacer colaboraciones con los dueños de Jukilop.

En 2018, Kenia Os rompió lazos con la pareja debido a que no quiso firmar un nuevo contrato que le era desfavorable. En una plática con el Escorpión Dorado, la influencer comentó que sus compañeros querían que renovara su asociación pero sin la asesoría de un abogado por lo que se negó.

“No quise firmar un contrato que estaba bien horrible(...) la diferencia es que a mí no se me permitió el abogado”, declaró.

La youtuber Kenia Os protagonizó una pelea con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza (IG: keniaos)

Estos hechos hicieron que los fans de ambas influencers comenzaran a especular sobre una problemática entre las hermanas; sin embargo, Kimberly Loaiza declaró recientemente que no tenía rencor ante Mario, y si él hacía feliz a su hermana, entonces los apoyaba.

Por otra parte, el lanzamiento de una canción de Steff despertó rumores sobre una discordia entre las hermanas, pues el video tenía “señales” de que no llevaba la mejor relación con Kimberly.

Al respecto, la joven de 18 años declaró lo siguiente respecto a la razón por la que no colabora con la productora de su hermana: “Les tengo un gran aprecio a todos los de Space porque son un gran equipo. Yo quería tomar mi camino sola, hacer las cosas por mí, crecer por mí, y por mi cuenta, a unos les parece y otros no, pero aquí estoy luchando”.

Esta es una captura de pantalla de su video con supuestas indirectas (Foto: IG @stefannyloaiza.m)

Qué dice la canción de Steff y cuáles son las supuestas indirectas a su familia

La influencer Steff Loaiza, hermana de la conocida youtuber Kimberly Loaiza lanzó Pa PRIVE. Este ES el primer sencillo de Steff puesto que mucho tiempo permaneció un poco distante de el mundo de redes sociales.

Captura de pantalla: YT /STEFF

El video está apunto de llegar al millón de vistas en YouTube y los rumores de que la canción es una dedicación indirecta para Kimberly Loaiza y sus familiares no pararon de circular en redes sociales el día del estreno.

La teoría que tienen los fans es que durante el clip musical aparecen varios elementos indirectos de la vida de la influencer de 18 años. En el suelo se puede apreciar una foto de Steff cuando era niña, rota y marcada con un tache rojo, también aparece otra foto de ella con Kimberly y su otro hermano en el fondo.

