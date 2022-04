Acusaron de plagio a Lele Pons y Kimberly Loaiza por su canción ‘Piketona’

acusan a kimberly loaiza y lele pons son acusadas por Alade Siempre(Fotos: Instagram)

Después de que Lele Pons y Kimberly Loaiza estrenaran su nueva canción Piketona durante la noche del pasado 6 de abril, una nueva controversia surgió alrededor del éxito que ya acumula, hasta el momento, más de tres millones de reproducciones de Youtube.

Y es que la cantante española conocida como Alade Siempre denunció desde sus redes sociales que las dos intérpretes le “robaron” su idea, pues ella ya llevaba un tiempo trabajando en un proyecto con el mismo nombre de la melodía.

“De que esto es plagio, esto es plagio, el coro suyo de “piketona, piketona”, la idea principal de esa canción es mi canción Piquetona, ¿entiendes? No hay mucho que explicar. Lo injusto es que porque ellas tengan millones de seguidores esto se quede así, ¿Qué pasa con los derechos de autor de los artistas que estan empezando como en mi caso? Me parece surrealista lo que me ha pasado”, comenzó a decir Alade Siempre.

Acusan de plagio a Kimberly Loaiza y Lele Pons

En este sentido, la joven anticipó que posiblemente varios internautas dirían que la única similitud era el nombre de las canciones, por lo que resaltó que “sin la raíz de su canción, no habría nacido el nuevo éxito de Lele y Kimberly.

“Llevo meses publicando en mi Instagram, en esta cuenta este proyecto. Meses diciéndole a la gente, va a salir mi canción Piquetona estoy haciendo un álbum, incluso hice un juego con mis seguidores para que adivinaran el nombre de la canción (...) para que ahora de la nada la industria se venga a robarlo”, dijo.

A mí no me hace falta colgarme del éxito de Lele, ni de Kim, ni de nadie. Simplemente reclamo lo que me ha pasado, es un plagio que han hecho a mi canción y al proyecto que llevo trabajando meses y meses. Le duela a quien le duela, me comenten con el odio que me comenten, me da absolutamente igual.

La respuesta por parte de los internautas no se hizo esperar y varios de ellos defendieron a Kimbery Loaiza. Además, señalaron que no era la primera vez que se utilizaba el término “piquetona” en una canción.

“Supongo que también te inspiraste en la cumbia piquetona”, “La canción no se parece en nada a la de la chica. Y la palabra ‘piquetona’ no es suya para nada. Es como si Jamby acusa de plagio a Kenia por La Carta”, son algunas de las menciones que aparecen en redes sociales.

Cabe recordar que la canción de Lele y Kimberly hace alusión a una chica que es muy exitosa y le gusta salir de fiesta con sus amigas, el ritmo es bastante bailable con toques de reguetón y pop. En una entrevista las guapas celebridades de internet expresaron su opinión y Lele dijo que estaba buscando una amiga con mucho flow y piquete para que la acompañara a cantar, refiriéndose Kim; agregaron que están muy contentas con el resultado.

Este es el segundo tema sacado por Lele Pons y el tercero por Kimberly Loaiza en este año. El clip presenta algunos cameos de famosos, tal es el caso del tiktoker Kunno, la tiktoker Brianda Deyanara y la modelo Macarena Achaga, quien es la actual novia de JuanPa Zurita.

