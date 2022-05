Tunden a Juan de Dios Pantoja por retomar una foto del concierto de Ha*Ash para promocionar el suyo

Tundieron a Juan de Dios Pantoja por retomar una foto del concierto de Ha*Ash para promocionar el suyo (IG: juandediospantoja)

La pareja conformada por Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se ha convertido en una de las más mediáticas en el mundo del espectáculo ya sea por su creación de contenidos en redes sociales, así como por su carrera musical, la cual se encuentra en un momento inmejorable.

En esta ocasión, ambos intérpretes se encuentran en su tour 2022, Kim Loaiza & JD Pantoja 13.13, en donde han logrado cosechar grandes presentaciones con sold out. Como ya es habitual, el intérprete mexicano de 26 años no pudo contenerse y volvió a dar de que hablar tanto a sus fanáticos como a sus haters.

Esto fue gracias a que algunos usuarios acusaron a DJ Pantoja de apropiarse de una fotografía que supuestamente pertenece a un concierto de la banda pop Ha*Ash, esto de cara a una de sus próximas presentaciones en Monterrey: “Tú amigo, la que saca fotos de Google para sus historias”.

Usuarios reaccionan a fotografía de Juan De Dios Pantoja Foto: Instagram/@heyitsJanethA

Por ello y tras la confusión, el también influencer rápidamente salió a desmentir en una storie que borró posteriormente, las versiones que se dijeron en redes sociales, ya que todo se trataba de una confusión, puesto que solo retomó la fotografía para hacer alusión a su concierto del próximo 3 de junio de 2022 desde el Auditorio Citibanamex.

Pese a las aclaraciones del cantante mexicano, algunos usuarios no ocultaron su malestar y enfatizaron que fue poco ético el accionar del intérprete de Se motiva, ya que retomó la presentación de otra agrupación para promocionar la suya y la de su pareja.

“Es Juan de Dios Pantoja, no se puede esperar menos”. “Que tan chiquita tienen su mente para saber y comprender que el subió una imagen referente a la cantidad de gente en un sold out, ellos no siquiera se han presentado ahí”. “Sold Out de Ha Ash, le faltó terminar de escribir”, son algunas opiniones divididas encontradas en Twitter.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja anunciaron su gira 13.13 a lo largo de la República Mexicana (Foto: Boletia)

Esta no es la primera vez que una presentación de su más reciente gira da de que hablar en redes sociales, y es que durante su concierto del 1 de abril desde el Auditorio Josefa Ortiz en Querétaro, 624 fans de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se quedaron fuera del show.

Fue un día más tarde cuando la Coordinación de Protección Civil Querétaro lanzó un comunicado en el que explicó que el concierto Kim Loaiza & JD Pantoja 13.13 en su tour 2022 fue sobre vendido.

Según comunicaron responsables del Auditorio, en ese momento en las afueras del recinto había sobrecupo, por lo que Protección Civil determinó que algunos asistentes no entrarían al concierto y no tenían una solución segura, pues habría sucedido de imprevisto.

Usuarios se quejaron de la presentación de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja en Querétaro (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Se veía como una posibilidad dar una nueva presentación este 2 de abril, pero muchas de las personas que se quedaron afuera no estaban de acuerdo, así como no se sabía si los artistas tendrían espacio en su agenda para dar otro show.

Por ello que Protección Civil lanzó el comunicado en donde confirmaron que sí habrían definido no permitir que más personas entraran al Auditorio, esto al notar que había más gente de lo que el lugar era capaz de mantener dentro con los respectivos protocolos para mantener a todos seguros.

Luego de la controversia con las autoridades de Protección Civil, la pareja junto a la empresa encargada de distribuir el boletaje se comprometió en reembolsar el dinero si era necesario, así como sumar otra fecha para las personas que no pudieron ingresar al Auditorio Josefa Ortiz en Querétaro.

