Eiza González y Jason Momoa habrían terminado su supuesta relación sentimental

La actriz mexicana estaría saliendo con el protagonista de "Aquaman" (Fotos: Instagram/@eizagonzalez/@prideofgypsie)s

Eiza González se ha convertido en una de las máximas representantes latinas en el cine de Hollywood. Por ello, todo lo relacionado a la actriz mexicana rápidamente se vuelve tendencia y más cuando hay otra celebridad de por medio. Hace unas semanas, se especulaba que ya tenía un nuevo romance con otro famoso de renombre, Jason Momoa, el protagonista de Aquaman, sin embargo la historia ha dado un giro inesperado.

Hace unas semanas el medio americano People, señaló que la protagonista de telenovelas mexicanas para Televisa como Amores Verdaderos y Lola, érase una vez y el protagonista del universo cinematográfico de DC Comics habían comenzado a tener diversas citas en busca de concretar una relación mucho más seria que esté fuera de temas laborales, sino más bien sentimentales, pero esta ya habría terminado.

“Simplemente son personas muy distintas”, afirma una persona allegada a la situación. Una segunda fuente confió en mayo a People que Eiza y Momoa salían desde febrero pasado luego de ser “conocerse por medio del trabajo y de conexiones mutuas.

“Ambos están ocupados con trabajo pero se están divirtiendo juntos”, exclamó en mayo una fuente para contar cómo iba la relación. “No es nada serio todavía”, según lo reportado por la revista.

La actriz es muy popular en redes sociales Foto: AFP

¿Cómo había nacido el amor?

Tras su separación de Lisa Bonet, con quien estaba casado desde 2007, el actor se habría aventurado por confiar nuevamente en el amor y sería con la mexicana más popular de Hollywood en los últimos años: “Ellos están saliendo, pero no es nada serio todavía. Él se preocupa por ella”, dijo una fuente a la revista.

Hace solo unas semanas, Momoa fue fotografiado previamente asistiendo al estreno de la película Ambulance de González el mes pasado, aunque no caminaron juntos por la alfombra roja. Siendo uno de los nuevos argumentos que los fans y algunos medios de comunicación americanos han sumado a su interés porque la relación sí se concretara.

El actor no ha mencionado nada (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

El actor rechazó los rumores de que estaba saliendo con Kate Beckinsale después de que lo vieran dándole su chaqueta en la fiesta posterior a los Oscar 2022 de Vanity Fair. “Fue una locura. Todo el mundo me pregunta ‘¿Están saliendo?’ No, no, era caballerosidad, la mujer tenía frío”, le dijo a Extra. “Ella es muy amable, yo estaba siendo muy amable, solo siendo un caballero”, continuó Momoa. “Ahora, no le voy a dar mi abrigo a nadie”.

Eiza González la Taylor Swift mexicana

Con la primera noticia, sobre el romance de la también modelo y el actor que a más de uno hace dudar de su sexualidad, las redes sociales coronaron a la hija de la súper modelo Glenda Reyna como la Swift mexicana gracias a su larga lista de amores que son igual o aún más reconocidos que ella misma.

La actriz es adorada en México (Foto: Instagram/@izafans_mx2)

“Santa Eiza, Santa Eiza, dame un poquito para conseguir un marido famoso, rico y americano”. “No puedo creer que se andaba comiendo a Aquaman, la verdad eres toda una reina”. “Eiza es la mujer que mejor come de toda américa latina la verdad”. “Solo ella puede darse el lujo de decirle que no a Aquaman, porque ni yo siendo un hombre 100% hetero le diría que no a ese bombón”. “Solo nuestra Taylor mexicana puede darse ese tipo de gustos, no todos los días le dices que no a un hombre como ese y lo más seguro es que ella lo dejó a él”, escribieron.

SEGUIR LEYENDO: