Gael García quedó inconforme con la indemnización de una marca de whisky; busca retribución justa

Fue en el año 2013 cuando Gael García Bernal decidió emprender una batalla legal en contra de Jhonnie Walker de Diageo México por el uso indebido de su imagen en una campaña publicitaria de nombre Caminando con gigantes, pero tras años de litigios la Suprema Corte de Justicia (SCJN) falló a favor del renombrado con base en la Ley Federal del Derecho de Autor.

Sin embargo, todo parece indicar que el renombrado histrión mexicano quedó inconforme con la resolución de la corte por lo que decidió interponer un amparo en el cual reclama a la justicia no haber tomado en cuenta el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, para una “justa indemnización”, contó la revista TVyNovelas.

Según informes del diario británico The Guardian, la resolución de la corte no tomo en cuenta el alcance de la campaña la cual abarcó más de 120 países, y la venta de la bebida aumentó en más de mil millones de dólares, por lo que la resolución no cubriría el valor comercial que brindó a la campaña el intérprete mexicano.

Fue en 2011 cuando se lanzó Caminando con gigantes, una campaña de publicidad sobre dicho whisky. Dentro de las imágenes que se ocuparon se hizo referencia a Gael García Bernal, por lo que el actor demandó a la empresa debido a que lo hicieron sin su permiso con base en los derechos de autor.

Como parte de su defensa, García Bernal argumentó que la campaña publicitaria transmitió 22 spots entre septiembre y octubre del 2011 donde se hizo referencia a su imagen, por lo que solicitó una indemnización. Con base al artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece como infracciones en materia de comercio la utilización de la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes.

Cabe recordar que Diageo es una empresa multinacional dedicada a la distribución de licores que cuenta con un órgano en México, lugar donde controla la venta de conocidas marcas de bebidas alcohólicas, una de ellas, Jhonnie Walker.

Previo a la resolución de la corte, la empresa alegó que no corresponde a la Federación legislar en materia del derecho al uso de la imagen y que su órgano en México no es propietario de la marca Johnnie Walker, pues su función solo corresponde a la publicidad y comercialización del producto, por lo que no podían figurar como la parte demandada.

Pero la Suprema Corte rechazó los argumentos y explicó que la mencionada ley protege a los autores de una obra y a cualquier persona cuya imagen sea comercializada sin su consentimiento.

En ese entonces el intérprete que dio vida a Eligio Herrera en Me estás matando, Susana logró marcar un precedente para que otros artistas o cualquier persona se pueda amparar en la Ley Federal del Derecho de Autor para exigir una sanción comercial por el empleo indebido de su imagen.

Mientras tanto, Gael García Bernal se sigue posicionando entre los histriones mexicanos más destacados en el mundo del séptimo arte y es que a finales de mayo su nombre se convirtió en tendencia durante La 75.ª edición del Festival de Cannes 2022 cuando en una conferencia de prensa compartió escenario con el renombrado director y guionista jalisciense, Guillermo del Toro.

Por ello y como buenos connacionales en el extranjero, en dúo decidieron echarse un “palomazo” que quedó registrado para la posteridad en las redes sociales y el cual se convirtió en el tema de conversación principal en México.

