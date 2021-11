Gael García recibirá el 40% de las ventas de una conocida bebida por el uso de su imagen sin autorización

Foto: EFE

Gael García Bernal tendrá que ser indemnizado con el 40 por ciento de las ventas del whisky Jhonnie Walker de Diageo México. El actor obtuvo la resolución a su favor después de que demandó a la empresa por hacer uso de su imagen sin autorización en la publicidad de dicha bebida como parte de la campaña “Caminando con gigantes”.

Fue en 2013 cuando el actor mexicano decidió demandar a la empresa por el uso de su imagen sin autorización o contrato previo. García Bernal argumentó que la campaña publicitaria Caminando con gigantes transmitió 22 spots entre septiembre y octubre del 2011 donde se hizo referencia a su imagen, por lo que solicitó una indemnización.

Ahora, 10 años después desde que salió a la luz dicha publicidad y tras años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de Gael García Bernal, por lo que recibirá el 40 por ciento de las ventas que obtuvo la empresa durante la difusión de Caminando con gigantes.

Diageo es una empresa multinacional dedicada a la distribución de licores que cuenta con un órgano en México, lugar donde controla la venta de conocidas marcas de bebidas alcohólicas, una de ellas, Jhonnie Walker.

En 2011 lanzó Caminando con gigantes, una campaña de publicidad sobre dicho whisky. Dentro de las imágenes que se ocuparon se hizo referencia a Gael García Bernal, por lo que el actor demandó a la empresa debido a que lo hicieron sin su permiso con base en los derechos de autor.

El artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece como infracciones en materia de comercio la utilización de la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes.

La empresa alegó que no corresponde a la Federación legislar en materia del derecho al uso de la imagen y que su órgano en México no es propietario de la marca Johnnie Walker, pues su función solo corresponde a la publicidad y comercialización del producto, por lo que no podían figurar como la parte demandada.

Al respecto, la Suprema Corte rechazó los argumentos y explicó que la mencionada ley protege a los autores de una obra y a cualquier persona cuya imagen sea comercializada sin su consentimiento.

En 2018 el amparo promovido por el actor contra Diageo México fue revisado por los ministros de la Primera Sala, quienes rectificaron que la multinacional era responsable por el uso indebido de la imagen del artista, por lo que García Bernal podía demandar una indemnización, reparación y pago de daños materiales y perjuicios en un equivalente al 40 por ciento de las ganancias obtenidas por la empresa durante la campaña.

Tras la resolución, el actor de la película Viejos optó por exigir la indemnización y este noviembre del 2021 la Suprema Corte resolvió a su favor, así que la empresa está obligada a retribuirle la cantidad mencionada. Con ello, Gael logró marcar un precedente para que otros artistas o cualquier persona se pueda amparar en la Ley Federal del Derecho de Autor para exigir una sanción comercial por el uso indebido de su imagen.

Por otro lado, la carrera de Gael García Bernal sigue creciendo. Hace unas semanas The Wrap dio a conocer que el actor mexicano protagonizará “Werewolf by Night”, una producción de Marvel en colaboración con Disney Plus.

La nueva producción se trata de un especial de Halloween donde el mexicano le dará vida a un hombre lobo. El medio detalló que el proyecto planea comenzar con las grabaciones a principios del 2022 y se espera que el producto audiovisual esté terminado para finales del mismo año.

