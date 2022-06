Yuridia recordó la pérdida de su hermano menor “Yo estaba en el Auditorio Nacional”

Yuridia estaba en los conciertos de La Academia cuando recibió la triste noticia (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

Recientemente la cantante Yuridia confesó cuál fue el momento más duro que ha vivido; en conversación con La Chicuela en su canal de YouTube mencionó que se trató de la muerte de su hermano menor.

En 2005, la joven ingresó a la cuarta generación de La Academia, un reality de canto. En ese entonces su hermano tenía 15 años de edad; para ella fue una época muy intensa, resultó reconocida con el segundo lugar del programa y hacia julio, viajó con sus compañeros para la gira de conciertos.

En diciembre de ese mismo año, su hermano falleció. Ella se encontraba en el Auditorio Nacional ofreciendo un espectáculo para sus fans en compañía de los otros académicos.

Yuridia obtuvo el segundo lugar en su generación (Foto: Azteca Uno / La Academia)

“La vida siempre es así, he tenido momentos muy felices y otros muy oscuros, pero yo creo que lo más difícil fue perder a mi hermano”; mencionó la intérprete de Abrázame muy fuerte.

Posteriormente, explicó que a pesar de que es lógico sentir un intenso dolor por la muerte de un familiar, sentía que no había compartido suficiente tiempo con su hermano de 15 años; ya que ese año fue particularmente agitado para su carrera profesional y no pudo atender sus asuntos personales ni pasar tiempo con sus seres queridos.

“El falleció en el año en que yo hice mi debut, yo entré a La Academia en enero, salí en julio y el murió en diciembre; o sea, en julio empecé la gira, entonces todo ese año no lo vi, no recuerdo la última vez que lo vi y eso siempre se me quedó ahí, aprendes a vivir con eso pero no se supera”, mencionó la famosa cantante de 35 años.

Yuridia tuvo un año particularmente agitado en 2005 Foto: Azteca Uno / La Academia

Por otra parte, dijo que esa experiencia la marcó para siempre y desde entonces se pregunta por qué le ocurrió eso. “Dices ‘que extraño que me haya tocado vivir ese año tan tremendo que viví' y perder a un miembro de mi familia o sea no entiendes por qué Diosito hace las cosas así, de repente mi vida cambió completamente, todo caía del cielo y salía del piso, era una revolución para mí”.

“Justo mi justo mi hermano falleció cuando yo estaba en el Auditorio Nacional, y en la mañana me avisaron que ya había fallecido, pero aparte yo estaba tan metida en lo mío, que sabía que estaba internado pero sabía que no iba a pasar nada”, finalizó.

Posteriormente habló del nacimiento de su hijo Phoenix, a quien nombró así por la ciudad de Estados Unidos a la que se fue a vivir cuando era solo una niña.

Yuridia y Phoenix (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

Phoenix Guerrero tiene 13 años y es el hijo de Yuridia, la famosa cantante de La Academia; recientemente el adolescente lanzó su primer sencillo que pertenece al género de regional mexicano, se trata de un corrido tumbado.

El tema se llama Hijo de, aunque al joven se le reconozca por sus padres, ambos ex integrantes de La Academia, Phoenix advirtió que será algo más que “el hijo de alguien” y dejó muy en claro que no quiere que su nombre sea borrado.

En otra parte de la canción, Phoenix mencionó "no le hice caso a mis padres y mira en dónde estoy", dejando en claro que es él quien toma sus decisiones

Algunos de los comentarios en el video del joven señalaron que efectivamente, Phoenix estaría abriendo su propia carrera musical sin la necesidad de ser promocionado por sus padres.

