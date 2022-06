Phoenix, el cantante de corridos tumbados de 13 años que no quiere ser ubicado solo como “el hijo de Yuridia

(Foto: Instagram/@yuritaflowers)

Phoenix Guerrero tiene 13 años y es el hijo de Yuridia, la famosa cantante de La Academia; recientemente el adolescente lanzó su primer sencillo que pertenece al género de regional mexicano, se trata de un corrido tumbado.

El tema se llama Hijo de, aunque al joven se le reconozca por sus padres, ambos ex integrantes de La Academia, Phoenix advirtió que será algo más que “el hijo de alguien” y dejó muy en claro que no quiere que su nombre sea borrado.

“Les callé el hocico a todos los que no pensaron que lo haría, y si no quieren, no me vayan a ver, que siendo el hijo de alguien así iban a hacer, no soy nada importante pero van a ver de lo que yo estoy hecho y lo que voy a hacer (...) yo no soy el hijo de tal persona que escuchan y tampoco seré como ustedes quieran ni produzca, pónganse más listos, tengo nombre, aquí estoy para sacarle de lo mío”, se le puede escuchar en varias de las estrofas.

(Foto: captura de pantalla YouTube/Phoenix Guerrero)

En otra parte de la canción, Phoenix mencionó “no le hice caso a mis padres y mira en dónde estoy”, dejando en claro que es él quien toma sus decisiones y no permitirá que

Algunos de los comentarios en el video del joven señalaron que efectivamente, Phoenix estaría abriendo su propia carrera musical sin la necesidad de ser promocionado por sus padres.

“Lo que me gusta de este chico es que él se está abriendo camino solo, sin necesidad de colgarse del la fama de su madre como lo hacen otros q necesitan de un ‘empujón’”; “Se le veía potencial desde niño” y “deseo todo el éxito del mundo para Phoenix” fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse.

Yuridia paró su presentación (Foto: IG yuridiamusic)

Sin embargo, hubo un mensaje que provocó el desconcierto del joven, ya que alguien comentó “Hijo de la Queen”, a lo que Phoenix respondió con un emoji de persona decepcionada cuando no se comprendió un mensaje, (mano en la cara”.

En su video, Phoenix se dejó ver de noche, vestido con una sudadera y gorras negras frente a alguna casa dcantando junto a algunos músicos que probablemente tengan entre 12 y 18 años

Por el momento, el joven no ha lanzado más temas ni ha informado si está trabajando en otros proyectos, pero dejó en claro que el género con el que se siente más cómodo es el de regional mexicano e incluso lo urbano.

SEGUIR LEYENDO: