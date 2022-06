Supuesta aspirante de “La Academia” acusó a la producción de no aceptarla por ser “muy blanca”

La joven señaló que supuestamente no fue aceptada en el reality por ser "muy blanca"

A través de redes sociales comenzó a circular el polémico testimonio de Nat Melo en las audiciones de La Academia 20 años, ay que la joven que aseguró que la producción del show es racista porque no la quisieron aceptar por ser blanca.

Nat Melo, joven de 19 años, compartió en su cuenta de Instagram y TikTok su experiencia al audicionar a la nueva generación de La Academia, lo cual se volvió viral porque señaló que las personas encargadas del casting son “fraudulentas” y racistas, ya que, a pesar de que pasó todos los filtros, no quisieron admitirla porque su perfil es “agringado”.

La joven se presentó diciendo que es originaria de la Ciudad de México y no sólo tiene preparación en el canto, sino también en actuación, es chef y deportista.

Nat Melo ha producido su propia música y, según compartió, también se ha dedicado al teatro musical desde los 7 años (Foto: Instagram/@natmelofficial)

Estando completamente preparada para hacer audición a La Academia, habría logrado pasar todos los filtros del casting, pero su camino fue frenado en el momento en que fue nombrada como finalista, pues la desecharon como posible concursante sin siquiera avisarle.

“Quiero dejar en claro que esto no es para hacer ninguna parafernalia. Lamentablemente, en La Academia son unos injustos, muy injustos, son unos fraudulentos. Yo estuve los dos días de casting, los dos días de filtros, que en total fueron cuatro filtros de sábado y domingo. El día de los filtros finales (...) que pasé absolutamente todos los filtros quedando como ‘finalista’ de México, y tengo prueba de todo lo sucedido”

Después de pasar los filtros le habían dicho que la iban a llamar para darle instrucciones sobre qué seguía, pero nunca le llamaron.

“Ese mismo día me avisaron que me iban a llamar (...) para dar indicaciones o cualquier otra cosa. Incluso, me enteré de que a algunos les llamaron para descartarlos, pero a mí y a otras dos compañeras a la fecha de hoy no nos han avisado absolutamente nada. Literal, me dejaron plantada”, continuó su relato.

Algunos de los estudiantes que formarán parte de la nueva generación de "La Academia" ya fueron presentados (Foto: TV Azteca)

Por ello es que ella intentó contactar a la producción del reality, pero las únicas respuestas que recibió fueron que todavía no sabían que iba a ocurrir con ella y, además, que ella no los convencía por ser “muy blanca”.

“Me he comunicado y buscado a la producción de La Academia y sólo recibo respuestas como: ‘Mhm, es que tu perfil está agringado’, ‘Eres muy blanca’. Y todavía, el día que los fui a buscar me dicen: ‘Pero no sabemos lo que va a pasar contigo’. A la fecha, sigo esperando una respuesta’”

Agregó que su molestia se hizo más fuerte cuando se dio cuenta de que dos jóvenes ya fueron presentadas como parte de la nueva generación y no pasaron todos los filtros, algo que se le hizo injusto, pues ella sí habría pasado todas las pruebas.

Nat aseguró que fue discriminada por la producción de "La Academia" y jugaron con ella (Foto: Instagram/@natmeloffical)

Comentó que el motivo por el que quiso realizo su denuncia fue debido a que no le gustaría que otras personas pasaran por lo mismo, ya que argumentó que no sólo “jugaron” con ella, sino que también la discriminaron.

“Espero que puedas ayudarme a compartir este video, para que a otras personas ese tipo de programas no les hagan lo mismo que lamentablemente me hicieron a mí, que se burlaron de mí, me discriminaron y todavía jugaron conmigo”

Hace unos días otro joven cantante denunció que no fue aceptado en La Academia por ser ciego. También a través de sus redes sociales Jesús Monroy señaló que la producción del programa le dijo que no podía participar porque no sabían si iba a poder adaptarse bien a las instalaciones.

