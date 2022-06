Survivor México: quiénes son todos los participantes de la tercera temporada

Foto: Survivor México

Survivor México es un reality de supervivencia que está a pocos días de estrenarse, la dinámica del programa es dividir a los participantes en dos tribus, cada semana deberán realizar diversos retos, circuitos y pruebas, mientras que los domingos son de eliminación.

El próximo 15 de junio se estrenará la tercera temporada de Survivor México a las 19:30 horas, en el canal Azteca Uno. Entre los 22 concursantes se encuentran tres figuras públicas y el resto son especialistas de distintas profesiones u otras ocupaciones.

Entre los fans del reality ya circulan imágenes sobre quiénes conformarán cada tribu, de acuerdo con diversos promocionales y otros videos de Survivor es como se determinó quiénes estarían en cada equipo, uno representado

Cyntia, Pablo y Julio fueron los finalistas de la competencia (Foto: @survivormexico/Instagram)

-Gabriel Cuevas, uno de los integrantes más polémicos de la segunda edición de Survivor México “es el único regreso que tendremos para la tercera temporada, va para una revancha, se puso en forma”, mencionó el conductor. Por su parte, Javier Ceriani, no se vio muy conforme con su presencia y dijo que le daba miedo compartir campamento con Gabriel, por lo que le dirigió un mensaje: “Si hubiera sabido que había un Gabo Cuevas no firmaba el contrato, quiero hablar con mi representante y Dios quiera que no estemos en el mismo equipo”.

-Tefi Valenzuela, la modelo peruana que ha participado en realitys como La Casa de los Famosos y recientemente vivió un juicio en contra de Eleazar Gómez, su ex pareja quien la estranguló durante una discusión.

-Javier Ceriani, conductor de un programa de espectáculos llamado Chisme No Like, quien también estuvo presente en el foro de Venga la Noche “Me voy a comer a todos menos a Gabo”, anunció que en ocho horas viajará hacia la República Dominicana, el país donde se graba este reality de sobrevivencia.

(Foto: Twitter)

-El mercadólogo Karim Sayeg

-La alpinista Viridiana Álvarez

-El dentista Christian Carrasco

-La bailarina Ale Saadi

-La modelo Nahomi Mejía

-La modelo Italvi Orozco

-La modelo Kenta Delgado

-La influencer Cyntia Cofano

-El gamer Julián Huergo

(Foto: Twitter)

-El modelo David Ortega

-La comerciante Lupita Galán

-El enfermero Rogelio Torres

-El chef Salime Sadak

-El bailarín David García

-La productora de televisión Catalina Blanco

-El biólogo Yusef Farah

-El conductor de televisión Santi Valverde

-La actriz Cate López

En qué consiste Survivor México

En Survivor México, un grupo de entre 10 y 16 personas se divide en dos tribus, en la temporada de 2021, los equipos fueron Jaguares, representado en color amarillo y Halcones, representado en color verde.

survivor México (Foto: Instagram@dlimongerzso)

Cada tribu tiene que seleccionar un líder y sortear diversos circuitos, pero todo esto se suma a la desesperación por la falta de alimento, el aprender a convivir con los compañeros sin importar sus ideologías, solucionar conflictos, sobrellevar el cambiante clima, seguir corriendo incluso con heridas y aceptar que probablemente no tendrán el refugio mejor equipado todas las semanas.

En TV Azteca, los días “entre semana” están destinados a mostrar el desarrollo de los diferentes retos y pruebas mientras que cada domingo hay una eliminación.

Respecto a los retos y la dificultad, Carlos Warrior mencionó lo siguiente: “serán pruebas altamente desafiantes, si los de la temporada sufrieron, no saben lo que les espera la tercera temporada, estamos a 35 grados, humedad, altísimos los desafíos”

