Los secretos de Cillian Murphy: la vez que casi fue Batman y por qué no lo querían en “Peaky Blinders”

Cillian Murphy, casado desde hace 18 años y padre de dos adolescentes, vive en Dublín cumpliendo una premisa: no ser famoso

La estrella de “Peaky Blinders” estuvo a punto de no ser actor. Hijo de un funcionario del ministerio de educación y de una profesora de francés, Cillian Murphy primero fue músico y luego decidió dedicarse a la actuación. Sus padres querían que eligiera una carrera académica e intentó hacerlos feliz probando con la abogacía, pero desistió rápidamente.

Le escapa a la fama y para evitar ser el centro de atención elige vivir lejos de Hollywood. “Cuanto más aburrido eres en la vida real, menos gente está interesada en ti”, dijo alguna vez. Lleva un vida simple con su novia de toda la vida y sus hijos en Irlanda, su país de origen.

“Me veo a mí mismo como un actor. Y mi trabajo es retratar a otras personas. Cuanto menos sepa la gente sobre mí, mejor puedo hacer mi trabajo. Eso me parece evidentemente obvio y lógico”, dijo The Irish Times. Aunque es un actor consagrado, Murphy se obliga a descansar seis meses al año para conciliar su vida personal con el éxito.

Cillian vive alejado de los focos, detesta las alfombras rojas, casi no concede entrevistas. Su filosofía de vida la tiene clara: “Solo quiero ser decente y bueno. Son valores antiguos, pero parece que están desapareciendo en la actualidad. Ahora es normal ser un déspota, un misógino, un asqueroso. Estos puntos de vista se están validando por todo el mundo. El no ser ostentoso y no hablar demasiado de ti mismo es a lo que intento aferrarme”.

Tras el estreno de la temporada final de “Peaky Blinders”, disponible en Netflix, el irlandés se encuentra inmerso en el rodaje de “Oppenheimer”, la nueva película de Christopher Nolan, que tiene un presupuesta de USD 100 millones y donde es la estrella principal.

Las exigencias para interpretar a Thomas Shelby

Cillian Murphy en la premiere de "Dunkirk" en Londres, 2017 (Reuters)

Cillian Murphy admitió que tuvo que realizar diversos sacrificios para poder interpretar al Thomas Shelby en “Peaky Blinders”, una de las series de mayor éxito. Formar parte de esta familia irlandesa de gánsteres fue algo bastante duro para su actor estrella, quien aseguró que tuvo que cambiar su estilo de vida para poder encarnar a su famoso personaje.

Si bien el actor irlandés era una de las grandes apuestas, Steven Knight, creador y showrunner de la serie, tenía dos puntos en contra el intérprete. A Knight le parecía demasiado bajo y sin el porte intimidante e imponente que se precisaba. Pero Murphy quería el trabajo y le envió un mensaje donde le decía:. “Recuerda: soy actor”.

Por consejo de su entrenador, el actor aceptó volver a comer carne tras 15 años de vegetarianismo y se sometió a un duro entrenamiento para muscular su cuerpo y lograr la presencia que buscaba Knight, un proceso que calificó de “jodidamente extenuante”.

“No soy un tipo duro en absoluto, así que fue el personaje más duro que he interpretado”, dijo a la cadena BBC sobre su trabajo en el programa que llegó a su final este año tras seis exitosas temporadas. “Hicimos muchas peleas, acrobacias, ¡así que he ido al gimnasio más que nunca en toda mi vida!”. Todo eso me lleva tiempo, y lo detesto”.

Cuando Knight lo volvió a ver después de su transformación, comprobó que el nuevo porte de Murphy hacia que sus 1,75 de estatura pasara a segundo plano.

Además de preparar su cuerpo para ser el jefe gángster de Birmingham, Murphy bajó el tono de su voz para tratar de sonar más intimidante y ensayó hasta la obsesión su acento. Para conseguir el tono perfecto frecuentaba pubs locales, donde grababa a los habitués. ”Íbamos a tomar unas Guinness y todos cantaban canciones del Birmingham City y contaban historias que yo registraba en mi iPhone. Y cuando llegaba a casa, rastreaba cada acento y los probaba. Le dejaba mensajes a Steve imitándolos para que se fijara lo cerca que estaba”.

Acorde a la época Thomas Shelby es un fumador compulsivo, pero él no fuma. Los que consumía eran cigarros naturales que no contenían nicotina ni producen adicción. Estaban rellenos de hierba. Fumó más de 3.000 en las dos primeras temporadas, reveló el actor.

Una estrella que le escapa a la fama

Cillian Murphy se obliga a descansar seis meses al año para conciliar su vida personal con el éxito (Getty Images)

“Peaky Blinders” fue todo un suceso, pero para Murphy se transformó en su peor pesadilla.

Murphy es una estrella que evita llamar la atención, hasta el punto de que no posa para las fotos cuando los fanáticos lo reconocen en la calle. En una entrevista para la revista GQ, el actor de “Dunkirk” admitió que detesta las selfies y, en cambio, prefiere un apretón de manos o detenerse a hablar con sus seguidores que estar tomándose fotos.

También ha dejado muy en claro que le fastidia que “la gente me tome fotos a escondidas”. A diferencia de esos colegas que se sienten más felices cuantas más cámaras se juntan a su alrededor, a él lo incomodan. “Es jodidamente raro”. Tampoco tiene redes sociales. No tiene cuenta ni en Instagram ni en Twitter. En 2017, cuando se le consultó sobre este tema, bromeó: “Estoy demasiado viejo para eso ahora”. No quiere ser famoso.

Para mantener una vida perfil bajo con un trabajo poco común, el actor tomó varias decisiones. Solo da entrevistas cuando está en algún proyecto y trabaja seis meses al año. Ha desarrollado estrategias para lidiar con la fama y para mantener unavida normal. “Me aseguro de tratar de no ir de un trabajo a otro, porque eso significa que vives en una burbuja en una burbuja de set, hotel, set, hotel, avión, festivales de cine, presentaciones Y eso, para mí, no es la realidad”, dijo. “Así que me retiro de eso durante seis meses al año”.

A diferencia de muchos de sus contemporáneos del cine, el actor de 45 años ha elegido instalarse muy, muy lejos de Hollywood en un rincón tranquilo de su país natal, Irlanda. Después de pasar más de una década viviendo en Londres, Murphy se mudó a Dublín con su familia en el año 2015. Viven en una modesta casa en el suburbio de Monkstow. “No extraño Londres. Es mejor para tu cabeza tener menos gente alrededor”.

Murphy y su esposa Yvonne McGuinness se conocieron cuando el actor estaba en una banda de rock. Fue en 1996 cuando el nativo de Cork de ojos azules conoció a Yvonne, una artista visual irlandesa, durante uno de sus conciertos. La pareja se casó en Provenza, Francia, en 2004, y tienen dos hijos: Malachy y Aran. Aunque el intérprete evitar hablar públicamente de su esposa, Murphy bajó la guardia una vez para simpatizar con McGuinness, y reconoció en una entrevista que era “algo difícil vivir con un actor”.

Fanático de Johnny Depp, Sean Penn, Jeff Bridges, Philip Seymour Hoffman y Meryl Streep, el actor irlandés evitar convertirse en alguien que no quiere ser. “Es una industria tan tonta”. Todos los días continúa cumpliendo a rajatabla los cinco principios que rigen su vida: trabajar con compañeros talentosos, conservar una distancia de 8000 kilómetros con Hollywood, comprometerse con el trabajo, hacer teatro y pasar tiempo con sus afectos.

Casi llegar a ser Batman

Christopher Nolan y Cillian Murphy

En el año 2005 recibió un llamado. Era el director Christopher Nolan que lo convocaba para probarse el traje de Batman y convertirse en la estrella principal de “Batman Begins”, que recaudó USD 371 millones en todo el mundo. Nolan había quedo impresionado por el trabajo de Murphy en “28 días después” de Danny Boyle. Tras hablar con el director, se subió a un avión y aterrizó en Los Ángeles. No estaba ansioso con la posibilidad de convertirse en una súper estrella, pero accedió ya que era otra la situación que lo emocionaba. “Mi planteo fue: ‘Si llego a hacer una prueba de pantalla para Chris Nolan, ya será suficiente para mí’”.

Murphy fue al casting con el Batitraje del superhéroe y luchó por llenar un traje de Batman que le quedaba grande. “Había demasiado espacio para mí”. Audicionó para el papel de Bruce Wayne, pero estaba convencido de que no sería seleccionado para el trabajo. Es que sabía que Christian Bale también estaba haciendo pruebas para ese cotizado personaje.

“Pensé ‘Obviamente, él debería interpretar a Batman’. ¿Qué hago yo aquí?’. Pero fue divertido, es algo grandioso para contarle a tus hijos. Además, de ahí salió otra cosa”, se sinceró el intérprete, que finalmente sería elegido para encarnar al villano de la película, Dr. Jonathan Crane, mejor conocido como El Espantapájaros, y que repitió en las siguientes dos películas, “The Dark Knight” y “The Dark Knight Rises”, que completaron la trilogía de Nolan.

Los fanáticos han disfrutado viendo a Murphy como el Caballo Oscuro, aunque solo sea por unos breves segundos, en su prueba de pantalla, que está disponible en YouTube.

Cillian Murphy, protagonista de "Peaky Blinders", será J. Robert Oppenheimer. (Universal Pictures)

“Siempre apoyaré a Chris, sea cual sea el tamaño del papel”, dijo Cillian Murphy a The Guardian, en referencia a la estrecha relación que comparte con el veterano director británico. Los dos ya han colaborado juntos en un total de seis películas. La exitosa asociación de Murphy y Nolan comenzó en 2005 con la trilogía de Batman, y luego le siguieron “Inception” y “Dunkirk” en 2010 y 2017, respectivamente. Ahora están en pleno rodaje de “Oppenheimer”, una biopic sobre el físico estadounidense conocido por desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, que se estrena en 2023.

El irlandés está emocionado por su primer protagónico en una película de Nolan. “Estoy trabajando con uno de los mejores directores vivos, así que estoy en buenas manos”.

Nolan ha colmado de elogios a Murphy tan generosamente como Murphy lo ha hecho con él. El director nominado al Oscar llamó a Murphy “uno de los grandes actores de su generación tanto en el escenario como en el cine” y dijo que trabajar con él repetidamente a lo largo de los años ha sido una “experiencia cada vez más gratificante”.

