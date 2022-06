Cantante denunció que lo habrían rechazado de ‘La Academia’ por ser ciego: “No sabemos si te puedes adaptar”

Joven denuncia discriminación de la academia (Fotos: Tiktok/Instagram)

La Academia es uno de los programas más reconocidos en TV Azteca y el cual ha fungido a lo largo de los años como la cuna de grandes artistas como: Yahir, Yuridia, Carlos Rivera o Cynthia Rodríguez. Pero, aunque este año es su 20 aniversario no todo parece ser miel sobre hojuelas, ya que un aspirante a esta nueva edición denunció ser presuntamente discriminado por su discapacidad visual.

Fue a través de TikTok donde un usuario identificado como Jesús Monroy (@jesusmonroyoficial) contó la mala experiencia que habría vivido tras audicionar para el famoso reality de canto, La Academia: 20 años.

“Pasé todos los filtros para llegar al casting nacional de La Academia 2022, no pasé, y no porque cantara horrible o tuviera una voz horrible sino porque soy ciego”, comentó el joven.

En este sentido, Jesús apuntó que todo pintaba ir bien, cuando de pronto, uno de los profesores del programa le mencionó que no estaban seguros de aceptarlo, pues debido a su ceguera, existía la posibilidad de que tuviera problemas de accesibilidad en el inmueble donde residen los participantes.

“Me dijo: ‘Pues, es que no sabemos -si puedas ingresar- porque la casa es un lugar muy grande y no sabemos si te puedes adaptar’”, comentó el denunciante.

Asimismo, el joven se mostró decepcionado de la situación y se cuestionó cuáles eran los verdaderos parámetros por los que aceptaban o rechazaban a los aspirantes del programa.

“Dejaron ir mucho talento, si quise entrar a la Academia era para aprender más, pero por favor, habían compañeros míos que cantaban estupendamente, que tenían una técnica vocal bien pulida y tampoco quedaron, yo pregunto: ¿qué están buscando?”, concluyó.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios internautas enviaron ánimos a Jesús y criticaron a La Academia.

“Es puro show, hay que darle show al público, animo hermano, cantas muy bien”. “Sería genial que te hagas conocer y nosotros te hacemos famoso”. “Honestamente buscan que sea una carita bonita, curiosa, que use el doble sentido naturalmente, que tenga buena figura, para explotar al máximo el programa”, fueron algunos de los comentarios.

Pero ahí no acabó la polémica, ya que unos cuantos más usuarios aprovecharon el momento para cuestionarse la participación de Rubí, la quinceañera más famosa de México, en el programa.

“Rubí da más rating”. “Buscan personas que hagan polémica para así subir rating dormir hay pleitos en esos programas”, colocaron.

Cabe recordar que en días recientes, Rubí Ibarra impactó a los jueces al aparecer nuevamente frente a las pantallas y ahora con un micrófono de por medio. Con el tema Equivocada de la famosa cantante Thalía, Rubí audicionó en los escenarios para formar parte de esta nueva generación de alumnos en la competencia. Sin embargo, los comentarios por parte de uno de los jueces más controversiales no se hicieron esperar.

“No, claro que no. Me sorprende, me sorprende muchísimo que después de ¿Cuántos dijimos? 20 mil y tantos que hicieron audición. Esta noche, este es el ejemplo de lo que encontraron. Me parece inverosímil (...) No, nena. No, princesa. Para mí, tú no debes estar aquí”, dijo Lolita Cortés.

