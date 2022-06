Karla Díaz llegará con su Pinky Promise a Los Angeles: “Sonaba como una locura”

Karla Díaz se encuentra grabando la cuarta temporada de Pinky Promise en un estudio de Los Angeles, California (Foto: Epik)

El programa de YouTube Pinky Promise está por cruzar la frontera, pues su conductora Karla Díaz ya se encuentra grabando la nueva temporada del show en Los Angeles, donde viajó con todo su equipo de producción para darle un refresh a la emisión de entrevistas y dinámicas que nació en 2020, en medio de la pandemia.

En charla con Infobae México desde la ciudad californiana, la también integrante del grupo JNS, contó detalles de la cuarta temporada del programa que promete “le va a encantar” a su público.

“Nuestros pinkylovers son super fieles, todo el tiempo al pendiente de nosotros, y han estado pidiendo gente nueva, y hay quien de plano no puede ir a Ciudad de México porque están justamente viviendo en Los Angeles, y en ese momento se nos ocurrió ‘por qué no hacer las grabaciones acá', y sonaba como una locura, es algo que no nos cae todavía el 20, pero somos muy arriesgados”, dijo Karlita, como la llaman sus fans, refiriéndose a su esposo Dany Dayz y a la casa productora Sensei Media, responsables del proyecto.

"Karlita" buscó un estilo "hollywoodense" para la decoración del programa en su nueva temporada (Foto: Epik)

Para esta nueva aventura llamada Pinky Promise Take LA, la cantante de Enferma de amor preparó cada detalle junto a su staff y confía en que la temporada será del agrado de sus “pinkylovers”.

“Estuvimos viendo foros, desde el año pasado estuvimos checando locaciones, dónde podría ser, si era viable, también estuvimos viendo otras opciones y dijimos ‘claro que sí, tiene que ser en Los Angeles’. Yo decía ‘mejor todavía no, no es momento, mejor hay que esperarnos’, uno tiene sus miedos e inseguridades, pero hay que luchar por tus sueños, arriesgarse para que te den el sí”, expresó.

Para mantener la esencia del programa en el estudio donde ya se graba la temporada, el equipo se hizo de nuevos props para darle un toque “hollywoodense” a la emisión, que se transmitirá a partir de julio, en pleno verano:

La presentadora de 38 años también forma parte del grupo JNS, a donde ingresó a los 13 (Foto: Epik)

“Quisimos refrescar un poco, tenemos otro concepto ya de Hollywood, hay ‘palmerismo’, una tabla de surf, ya estamos en mood LA, está cerquita Malibú, playita, le quisimos dar ese refresh, a la gente le va a encantar. Compramos muchas cositas en el buen Target, soy fan...sin duda fue planeado por mucho tiempo, mucha gente trabajó, llegamos, aterrizamos, dos días de comprar todo, y organizar y montar todo”, contó la presentadora de 38 años.

El show donde la presentadora conversa con personalidades del mundo del entretenimiento, la televisión, la música, y el internet, sobre temas de su vida personal en un ambiente de “pijamada rosa”, se ha convertido en un éxito, y a poco menos de dos años de su lanzamiento cuenta con más de un millón de suscriptores. Karla lo atribuye a la autenticidad:

“Sabíamos que queríamos un programa con plática y dinámicas, pero lo más importante es la esencia. Muchas veces estamos en proyectos, pero no sacamos nuestra verdadera personalidad, en mi caso fue algo muy real. Cuando eres auténtico y no eres fingido o posado, la gente lo valora y lo agradece muchísimo”

La conductora viajó junto a su equipo de producción a la ciudad estadounidense (Foto: Epik)

“Hay un equipo que me respalda, es un programa diferente a lo que se veía en YouTube, y lo padre de la plataforma es la apertura, muy libre, este espacio y los invitados... este espacio se sintió agradable porque soy buena anfitriona, porque me gusta hacer reuniones en casa, los hacía sentir parte de”, dijo respecto al programa que en esta próxima temporada contará con invitados como Chiquis y Lupillo Rivera, y Johnny Caz de Grupo Firme.

“Tenemos a padrinos increíbles, tipazos porque además grabamos en un día que pudieron venir, en Memorial Day, que es un día que no se trabaja, y se dieron la oportunidad de venir al programa, Martha Higareda y Sebastián Zurita. A Ana Bárbara llevaba mucho tiempo buscándola, y no podía ir a CDMX y se me dio la oportunidad de tenerla, es un honor, es un agasajo, convivir con gente que de verdad admiro, porque además de que los han pedido, yo me considero fan”, contó Díaz.

La integrante de JNS ha optado por el silencio frente a sus polémicas (Foto: Pinky Promise)

Respecto a aquellas personas que se muestran reacios a ver Pinky Promise cuando al o a los invitados “no los conocen”, como a veces ocurre con personalidades de internet como influencers y tiktokers, Karlita los invita a conocerlos a través de su programa.

“Cuando dicen ‘a ese no lo conozco’, bueno pues te invito a que veas Pinky Promise para que veas, conozcas a esa persona, dices que no lo conoces porque lo ves en una foto y no se te hace familiar, pero ve el programa y así te das la oportunidad de conocerlo”, concluyó.

