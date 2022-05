Karla Díaz confesó que tratar con Roberto Palazuelos es difícil: “Era muy apretado”

Karla Díaz dijo que fue difícil entrevistar a Roberto Palazuelos (Fotos: Instagram)

Después de la controversia en la que Karla Díaz, integrante de JNS, fue acusada de vender suéteres de Shein como si fueran de marca propia, la influencer volvió a estar en el ojo público al catalogar a Roberto Palazuelos como una persona difícil de tratar.

Todo se remonta a 2021, cuando Karla invitó a su programa de entrevistas Pinky Promise, transmitido por Youtube, al famoso Diamante Negro. No obstante, de acuerdo con la conductora, la experiencia no fue tan grata por varias razones.

Fue en el programa Miembros al aire, donde la famosa acudió para pasar un agradable momento con Yordi Rosado, El Burro Van Rankin y los demás integrantes del elenco. Pero la conversación comenzó a subir de tono cuando surgió la entrevista que Karla le hizo al actor de telenovelas como Hasta el fin del mundo, Salomé o Niña amada Mía.

“Palazuelos aún cuando dijo sus cosas es más apretado que...”, comenzó a decir la conductora y dio a entender que, a pesar de que el galán de telenovelas dio fuertes declaraciones durante su programa, la dinámica no fluyó tanto como esperaba.

Roberto Palazuelos asistió en 2021 al programa de Karla (IG: pinkypromisetv)

El programa de Karla consta de varias dinámicas, en las que algunas incluyen shots o preguntas incómodas, todo con el fin de que los invitados puedan pasar un momento ameno. En este sentido, la conductora aseguró que tanto ella como su producción siempre intentan que los asistentes se sientan cómodos y que tengan la libertad de decir si no quieren que algo aparezca al aire.

En este sentido, El Burro Van Rankin mencionó que durante la emisión que en la que asistió él junto al Diamante Negro pareció que al final salieron cosas que pudieron no ser tan buenas para Palazuelos. Ante esto, Karla Díaz aseguró que no eliminó fragmentos de la entrevista del actor porque él no se lo solicitó.

“Palazuelos, tú muy mal, o sea él me pudo haber hablado”, sentenció.

Qué dijo Roberto Palazuelos en Pinky Promise

Cuando el artista fue invitado de Karla Díaz en su canal de Youtube no tardó en mostrar la peculiar personalidad que lo ha caracterizado a lo largo de los años y, dentro de las confesiones más polémicas que hizo estuvo una sobre su cercana relación con el poder mexicano.

El actor siempre ha resaltado por su fuerte personalidad (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

De acuerdo con Palazuelos, fue gracias a su amistad con los hijos de un ex presidente mexicano que el actor y empresario incurrió en la ilegalidad al usar sus influencias para hacer uso personal de casas de dependencias federales y del Ejército mexicano.

Según el actor, en sus años de juventud, pudo disfrutar de privilegios de élite como organizar fiestas particulares organizadas a petición de él por Estado Mayor Presidencial en viviendas del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR) y gozar de transportación presidencial.

“Haz de cuenta que un miércoles en Los Pinos, que ya se había ido Don Miguel, que siempre se iba a su casa en Cuautla y nos dejaban de miércoles a... antes se iba a dar la gira y luego bajaba en Cuautla. Entonces había una secretaria abajo que era Lupita, entonces yo le decía ‘¿Qué vamos a hacer ‘Chanfle’?’, Chanfle era el (hijo) más chico, Gerardo,’ y me decía, ‘no, pues haber, pinche Drila’ (su apodo en aquellos años), (le decía) ‘Chécate qué casa hay libre, háblale a Lupita’, entonces le hablaba, (y le decía) ‘¿Qué casa hay libre de todas las casas de FONATUR en la República’”, recordó en el programa conducido por Karla Díaz.

