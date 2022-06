Celia Lora defendió a Christian Nodal ante críticas sobre su apariencia: “Ya déjenlo en paz”

Foto: Getty Images

Las críticas sobre la apariencia física de Christian Nodal datan del inicio de su relación con Belinda, cuando presumió en redes sociales los tatuajes que se hizo en honor de su entonces prometida. Sin embargo, la situación aumentó en los últimos meses por sus constantes cambios de look y la llegada de nuevos tattos en su rostro. Antes esta ola de hate, Celila Lora saltó en defensa del cantante y pidió que ya lo dejen en paz.

La modelo de 38 años sostuvo un encuentro con los medios desde el interior de un vehículo para hablar sobre sus próximos proyectos en revistas para caballeros, sus viajes al extranjero y realities. Durante la charla fue cuestionada sobre las críticas negativas que algunos artistas suelen recibir en redes sociales por sus tatuajes, tal y como le pasó hace varios años luego de que se tatuó la firma de Ricky Martin en su cadera.

Así, Celila Lora respondió con su característico estilo: “Ya déjenlo en paz”, en defensa del intérprete del regional mexicano. Frente a las cámaras de Hoy Día también se posicionó en pro del respeto a las decisiones que toman todas las personas y a la manera en que cada quien enfrenta sus duelos. De esta manera, la modelo se sumó a aquellos que consideran que el sonorense se encuentra atravesando por un difícil momento de su vida tras su ruptura sentimental con Belinda.

El tatuaje de "Utopía" fue el último que Nodal se hizo en relación a Belinda y también es el último que se borró. (Foto: Archivo)

“Yo creo que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera y el respeto al derecho ajeno es la paz y yo creo que ya deberían de dejarlo en paz. Creo que está muy chavito también y pues cada quien. Creo que está viviendo un duelo y que cada quien vive un duelo como sea”, dijo.

La hija de Alex Lora no profundizó sobre el tema y retomó su camino no sin antes explicar que no se siente con el derecho de hablar sobre el cantante porque no lo conoce, además de que respeta las decisiones que tome sobre su cuerpo: “Yo no puedo opinar sobre él porque ni lo conozco... cada quien su cuerpo y su onda”.

¿Cuál es el nuevo<i> look</i> de Nodal?

(Foto: @nodal/Instagram)

Hace unos días el intérprete de Botella tras botella recurrió a sus historias de Instagram para presumir su nueva imagen, abandonó el color natural de su cabello por un rubio y lo acompañó con flores rojas pintadas en el contorno de su cabeza. Las críticas no tardaron en aparecer, pero la más impactante fue la semejanza en tono de broma que J Balvin hizo sobre las similitudes en su cabello: “Encuentra las diferencias”.

El post dio origen a un intercambio de comentarios entre los cantantes que terminó con el lanzamiento de Girasol, “tiradera” del sonorense en contra del colombiano, y disculpas públicas.

“Me arrepentí y me arrepiento, (pero) ya no hay manera de parar nada, va a salir (la canción), pero quiero decirles algo, ¿okay? No hay que ser mierd*s nunca en la vida porque estas cosas que pasan cuando no se es consciente de cuánto daño podemos hacer a las personas. Respétense y respeten a los demás. Hay que amarnos mucho”, dijo Nodal durante su último concierto.

Nodal pelo morado

“Me pidió disculpas públicas y públicamente también yo lo hago. Un caballero en hacer lo que hizo y respeto eso más que nadie y que no mintió, no mintió en esa conversación, ya quedó todo”, comentó el reggaetonero en sus historias de instagram.

Tras lo ocurrido, el ex prometido de Belinda reapareció en sus redes para mostrar que tiñó su cabellera de morado y ahora en lugar de flores lo acompañan unas cruces negras. También se viralizó un filtro de TikTok donde se recuperaron los tatuajes que tiene en el rostro.

