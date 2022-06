El mensaje de la hermana de Amber Heard tras el veredicto del juicio de Johnny Depp: “Sé lo que vi”

Amber Heard con su hermana abandonan el juzgado del condado de Fairfax tras escuchar el veredicto (Reuters)

El jurado de la batalla legal que tenía lugar en la corte de Fairfax (Virginia, Estados Unidos) determinó que Johnny Depp y su ex mujer, Amber Heard, se difamaron mutuamente, pero concluyó con la victoria del actor.

Días después de que se diera a conocer el veredicto, la hermana de Amber Heard, Whitney Henríquez, compartió un emotivo mensaje de apoyo a la actriz.

“ Todavía estoy contigo, hermanita. Ayer, hoy y mañana siempre estaré orgullosa de ti por defenderte, por testificar tanto aquí en Virginia como en el Reino Unido, y por ser la voz de tantos que no pueden hablar de las cosas que suceden a puerta cerrada ”, escribió en Instagram.

“Sabíamos que esto iba a ser una batalla difícil y que las cartas estaban en nuestra contra. Pero te defendiste y hablaste de todas formas. Estoy muy honrada de testificar por ti, y lo haría un millón de veces más porque sé lo que vi y porque la verdad estará para siempre de tu lado ”, añadió.

Whitney también dijo que lamenta que su testimonio no se haya reflejado en la decisión tomada por el jurado. “Nunca me rendiré contigo, y tampoco nadie que esté contigo. Siempre a tu lado”, finalizó.

Johnny Depp habla con su abogado mientras testifica Whitney Henriquez, la hermana de Amber Heard (Reuters)

Después de que el juez anunciara el veredicto del jurado, Heard dijo que estaba “desconsolada” y lo calificó como un “retroceso para las mujeres”. Mientras tanto, Depp elogió el resultado y dijo que finalmente “recuperó su vida”.

El actor dijo que su objetivo era revelar la verdad, independientemente del resultado, y agregó que “decir la verdad” era algo que le debía a sus hijos y fanáticos. “Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado”, señaló.

Tras el resultado, el jurado ordenó a la actriz pagar a Depp 15 millones de dólares: USD 10 millones en compensación y 5 millones en daños punitivos, pero la jueza redujo la indemnización por daños punitivos al máximo de Virginia de USD 350.000. Por otro lado, el actor deberá pagar USD 2 millones a Heard.

La abogada de Amber Heard dijo que el frenesí “desequilibrado” de las redes sociales influyó en el jurado. Además, aseguró que su clienta no tiene los USD 10 millones para pagarle a su ex marido.

Elaine Bredehoft habló el jueves pasado en el programa “Today” de NBC, un día después de que Depp ganara su demanda contra Heard.

Bredehoft dijo que cree que los miembros del jurado no pudieron escapar del intenso frenesí de las redes sociales en torno al juicio. “¿Cómo no? Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso”, dijo.

Cuando se le preguntó si Heard puede pagar la sentencia de USD 10 millones, Bredehoft respondió: “Absolutamente no” y confirmó que su defendida está decidida a apelar el fallo.

El jurado de siete miembros determinó que la actriz actuó con “malicia” cuando publicó una columna en The Washington Post en 2018, en el que se describió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

