Alerta spoiler: cuáles son las teorías ocultas de Stranger Things que circulan en redes sociales

La primera parte de la temporada cuatro de Stranger Things se estrenó el pasado 27 de mayo. La entrega dio un gran giro en la historia de cada personaje y el tono de la trama fue mucho más espeluznante que otras ocasiones, aseguran los fanáticos.

Los usuarios ya han comenzado a circular muchas teorías con respecto a que pasará en la segunda parte de la cuarta temporada. Hay quienes piensan que varios de los personajes principales morirán en la última entrega de Stranger Things.

Y es que todos los villanos del Up Side Down han sido basados en algún personaje del juego Calabozos y Dragones, tal es el caso del Demogorgon, Mind Flyer y Vecna, sin embargo este último cambió la perspectiva de muchos sobre el origen del mundo alterno y despertó nuevos cuestionamientos.

Will es un villano del Up Side Down