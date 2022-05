“Stranger Things” y todos los personajes que conocimos en la cuarta temporada

Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción. Mientras tanto, los protagonistas están separados y tienen que lidiar con múltiples problemas. (Netflix)

Uno de los aspectos que más destaca de los nuevos episodios Stranger Things es el numeroso reparto. En esta continuación, los rostros que ya habíamos visto antes se han visto distanciados por diversas razones, por lo que, la serie se narra en diferentes escenarios como Hawkins, California y Rusia. Esta decisión creativa de las mentes detrás de la producción de Netflix, los guionistas Matt y Ross Duffer, ha permitido expandir mucho más el grupo de actores y añadir más personajes.

Todos los nuevos personajes en Stranger Things Temporada 4

Victor Creel (Robert Englund)

El actor británico que dio vida a Freddy Kruger en el cine se sumó al elenco en los nuevos episodios bajo el rol de Victor Creel, un hombre que fue aprisionado en un hospital psiquiátrico tras haber sido acusado del asesinato de su esposa e hijos en 1950.

Robert Englund como Victor Creel. (Netflix)

Dmitri (Tom Wlaschiha)

Conocido por su rol como Jaqen H’ghar en Game of Thrones, Wlaschiha da el salto a otra franquicia televisiva con su aparición en Stranger Things. En la serie de los hermanos Duffer, él da vida a uno de los guardias en rusos que trabaja en la prisión donde está atrapado Hopper.

Tom Wlaschiha como Dmitri. (Netflix)

Eddie Munsen (Joseph Quinn)

El joven de 29 años conocido por su trabajo en Dickensian se convirtió en una pieza importante del reparto juvenil con la interpretación de Eddie. Se trata de un estudiante de secundaria mucho mayor que ha repetido el último año en más de una ocasión y también es el master que dirige The Hellfire Club, un club dedicado a campañas de Dungeons & Dragons en el que participan Dustin y Mike.

Joseph Quinn como Eddie Munsen. (Netflix)

Argyle (Eduardo Franco)

Con cierta experiencia dando vida a personajes escolares relajados (Booksmart y American Vandal), el actor cómico encarna ahora al nuevo mejor amigo de Jonathan en California. Tiene una personalidad divertida, fuma mucha marihuana y es un gran consejero del amor.

Eduardo Franco como Argyle. (Netflix)

Chrissy (Grace Van Dien)

De 25 años, Van Dien toma el papel de una de las porristas de la escuela secundaria de Hawkins. Por si no fuera obvio, es una de las chicas más populares de la escuela y también la novia del capitán del equipo de basquetbol.

Grace Van Dien como Chrissy. (Netflix)

Jason Carver (Mason Dye)

La estrella de Teen Wolf también es uno de los nuevos rostros de Stranger Things y se pone al hombro el rol del guapo, adinerado, atlético y popular rey de la escuela, además de novio de Chrissy.

Mason Dye como Jason Carver. (Netflix)

Vickie (Amybeth McNulty)

McNulty es ampliamente recordada por su protagónico en Anne with an E, y esta vez actúa en el papel de una de las integrantes de la banda que, a su vez, es el interés amoroso de Robin.

Amybeth McNulty como Vickie. (Netflix)

Yuri (Nikola Djuricko)

El actor serbio toma el rol de un contrabandista en EE.UU. que tiene contacto directo con Dmitri en Rusia.

Nikola Djuricko como Yuri. (Netflix)

Coronel Sullivan (Sherman Augustus)

Después de haber integrado el elenco de la longeva telenovela The Young and the Restless, el intérprete asumió el papel de Sullivan, un coronel del ejército estadounidense que pretende acabar con el mal de raíz en Hawkins y va tras los pasos de Eleven.

Sherman Augustus como el coronel Sullivan. (Netflix)

Jake y Angela (Logan Allen y Elodie Grace Orkin)

Ambos actores dan vida a los bravucones adolescentes que hacen la vida imposible a Eleven en su nueva escuela secundaria en California.

Logan Allen como Jake y Elodie Grace Orkin como Angela. (Netflix)

Otros actores que se sumaron al elenco

También aparecen por primera vez Jamie Campbell Bower como Peter Ballard; Myles Truitt como Patrick; Regina Ting Chen como Ms. Kelly; Logan Riley Bruner como Fred Benson; John Reynolds como el oficial Callahan; Rob Morgan como el jefe Powell; Joel Stoffer como Wayne Munson; Tyner Rushing como Virginia Creel; así como Grant Goodman y Levon Thurman-Hawke en roles aún no especificados.

El primer volumen de la cuarta temporada de Stranger Things está disponible para ver en Netflix .

