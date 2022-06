Stranger Things 4 pone en el número 1 de Spotify a Running up that hill de 1985

El personaje de Max, reproduce una y otra vez la canción de la artista británica.

El pasado 27 de mayo, se estrenó en Netflix, la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things y solo un día después, ya era top #1 de lo más visto en la plataforma.

Pues al igual que la serie, las canciones también se encuentran entre las más escuchadas de los últimos días, especialmente Running up that hill (a deal with god) de la cantante inglesa, Kate Bush; cabe recordar que no es una canción reciente sino que fue lanzada en 1985, el mismo año que murió Billy en la serie, como se puede ver en su lápida.

El sencillo musical en cuestión, hizo parte del álbum “Hounds of love” de la artista mencionada y su mayor éxito en aquella época fue alcanzar el número tres de las canciones más aclamadas por el público, pero solo en Reino Unido.

Ahora 37 años después, la canción es la más escuchada, sus reproducciones en Spotify van en 112 millones y contando. En YouTube también ya lleva 53 millones de reproducciones y no sería sorpresa que también se ubique dentro de la sección de tendencias de esta red social en los próximos días.

Sin embargo, la artista Kate Bush, no es ajena a Spotify y la plataformas de streaming musical, pues su canción “Wuthering Heights” es bastante pedida en la aplicación, aunque por estos días ya ha sido sobrepasada por el nuevo éxito ochentero usado en Stranger Things.

La misma plataforma de streaming la ha catalogado como “el mayor ganador en la lista global de Spotify”. Además, la canción no solo es éxito en plataformas de streaming, sino que también está rotando bastante en redes sociales como TikTok.

Contexto de la canción en la serie

En esta primera entrega de la cuarta temporada, llegan nuevas víctimas del extraño villano que azota el pueblo de Hawkins en Indiana (Estados Unidos), y una de estas es Max, la hermana de Billy, quien se halla gravemente deprimida tras el fallecimiento de su hermano mayor.

Es en ese momento donde el villano de la temporada, un raro monstruo llamado Vecna, aprovecha para atraparla y llevarla al “Upside Down”. Pero, cuando Max, a punto de morir en las garras de esta criatura, se encuentra recordando diferentes momentos de su vida, su amigo Dustin, reproduce la famosa canción para hacer que ella vuelva al mundo real y así salvarla del monstruo.

Stranger Things ya había causado el regreso de manera exitosa de otros temas de la década más recordada y nostálgica.

Ocurrió en su tercera temporada, lanzada en 2019, con The Never Ending Story, de la película “una historia sin fin”, que justo en el último año antes de que comenzara la pandemia, fue un éxito total en plataformas como youtube, Itunes o Spotify.

Qué otras canciones de los 80 usadas en la serie, ya se pueden escuchar y reproducir en las diferentes aplicaciones streaming

- You Spin Me Round (Like a Record) lanzada en 1985 y de la autoría de la banda británica, Dead or Alive.

- Pass the Dutchie, lanzada en 1982 por el grupo de música pop, Musical Youth, también de origen británico.

- Psycho Killer, estrenada en 1977 por el grupo de rock, Talking Heads.

Al igual que con la música, la serie de Netflix, Stranger Things, invita a recordar la tecnología de los años 80. Ya que la banda sonora del show “The Complete Stranger Things: Soundtrack From The Netflix Series, Season 4″, estará disponible en cassette a partir de septiembre y en vinilo a finales de este año.

