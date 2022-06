Nodal contra Balvin: las mejores frases desde “la innombrable” hasta Residente, Johnny Depp y su jubilación

Aunque la canción de Christian Nodal contra J Balvin salió después de lo esperado, el video de Girasol ya alcanzó más de 1 millón 200 mil reproducciones en YouTube en menos de 20 horas.

Nodal pertenece al género de regional mexicano, pero su tema de rap se estrenó en la madrugada del 4 de junio y es una respuesta explícita a la fuerte discusión que tuvo con el reggaetonero, pues le criticó desde el título de sus álbumes hasta el video donde salió con dos mujeres negras “disfrazadas” de perro; además, lo tundió por tener un documental sobre salud mental y a la vez, haber incitado a las burlas hacia su persona.

‘tamos en siglo veintiuno, y esclavizar-

A las mujeres como perras; pena ajena es lo que das

Siempre juegas con el fuego y nunca te quieres quemar

Tienes treinta y siete años, y aún no logras madurar

El respeto es algo que el dinero no puede comprar, se pudo escuchar casi al finalizar el tema.

Ya salió Girasol, la "tiradera" de Nodal a Balvin (Foto: (captura de pantalla YouTube/Christian Nodal // captura de Instagram/@jbalvin)

Uno de los reclamos más fuertes hacia Balvin por parte de Nodal fue el gran foro que tiene, pues señaló que debería ser responsable con los mensajes que transmite a sus fans y dejar de burlarse, tambiém le dijo que si no es artista, por lo menos debería ser congruente.

Cabe señalar que el inicio de la canción es el que se había escuchado en una breve grabación el pasado viernes 3 de junio; es decir “Yo quiero que llore, yo voy a hacer que llore, lo voy a hacer que wa, wa, wa”.

En el video se le pudo escuchar cantando "Yo quiero que lore"

Pa’ dar mensajes, m’ijo, hay que ser coherentes

Si tú no eres artista, al menos se prudente

Hoy me sabe a mierda, traigo un Balvin en los dientes

Por falta de empatía le toca ser resiliente

¿Acaso eres consciente de los followers que mueves?, se pudo escuchar en los primeros minutos de Girasol.

Nodal reclamó a Balvin ser incongruente (Foto: Instagram/@jbalvin)

Después de esa estrofa, Nodal respondió la pregunta que desató todo el conflicto. Hace unos días, Balvin colocó una foto del cantante de regional y otra de si mismo para compararse, además escribió “Encuentra las diferencias”, añadiendo emojis de burla. En ese sentido, la respuesta del intérprete de Adiós Amor fue: “Luego preguntaste, cabr*n, las diferencias entre tú y yo; Pendej*, es que yo no soy tan mierda”.

Además, volvió a reclamar que consideró muy inadecuado el retomar una fotografía que él no había elegido:

Cincuenta millones (de seguidores) vieron que te burlabas de mí

Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti?

Todos salimos bellos en las portadas de revista

Y en las fotos que elegimos pa’ subir al Insta’

Me tomaste foto de la prensa

Donde salgo peor, donde me da vergüenza, señaló.

La publicación de J Balvin que inició el drama con Christian Nodal. Imagen: original tomada de @jbalvin

Nodal también dejó en claro que ya está harto de las críticas por sus tatuajes, sus cambios de estilo, su forma de vestir y todas sus decisiones. Incluso aseguró que ya tiene dinero suficiente para jubilarse, pero sigue haciendo música por amor a su público:

Todos tratan de reprimir mi personalidad

A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow

Si ser naco es ser feliz, pues claro que lo soy

Mi música es de ustedes pero mi vida no

Agradezco los consejos pero ¿Quién los pidió?

Mejor síganlos ustedes, yo tengo mi jubilación

Y si me dedico a esto es solo por su amor, mencionó en sus barras. También dejó en claro que la pintura en su cabello no tenía ninguna similitud con Balvin: “Si decidí pintarme el pelo es porque un huevo se me hinchó; Si quieren un referente, sería Chester Bennington”, dijo.

Nodal dijo que ama todos sus tatuajes (Captura: @Nodal/Instagram)

En Girasol, Nodal hizo un pequeño homenaje a a la tiradera que Residente sacó en la sesión #49 de Bizarrap, pues cantó el coro de “Esto lo hago, pa’ divertirme, pa’ divertirme”, además de mecionarlo directamente diciendo:

Ya pa’ acabar el tema y ponerte un fin

Si no aprendiste con el Resi’, espero que conmigo sí

Ojalá que sea la última vez que alguien te parta el cul*

Por lo pronto este vaquero te dio con lo puntiagudo

Cabe recordar que el mismo René Pérez (Residente) tomó partido en el pleito desde el primer día, lo dejó en claro subiendo una historia temporal donde mostró sus gorras y colocó la canción Limón con Sal, cantada por Nodal.

Nodal replicó la historia donde Residente mostró sus gorras y colocó el audio de Échale limón con sal (Foto: Instagram/@Nodal)

En su tema, Christian Nodal recordó el juicio de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, aseguró que en caso de que “la innombrable” armara un caso, lo verían en los tribunales. Aunque no dijo quien era la misteriosa mujer, es casi certero que se refería a su ex prometida Belinda.

¿Recuerdas el caso de Johnny Depp? pues bueno

Si la ‘innombrable’ me arma un caso, eso verán de nuevo

No me digas que no hay maldad en tu negra intención, dijo respecto a la burla que hizo J Balvin, pues el reggaetonero subió un video con un filtro simulando un tatuaje de Belinda en el rostro mientras decía: “Yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve-linda, se ve-linda (Belinda)”, haciendo una referencia a cómo suena el nombre de la ex pareja de Nodal.

Nodal habría mencionado a Belinda como "la innombrable"

Además, el cantante de 23 años reveló como percibe su proceso de asimilación de dicho rompimiento y a la vez, explicó por qué eligió el título del tema: Yo soy un girasol porque con música sano.

De igual manera, Nodal mencionó a otros artistas para demostrar que ellos si son exitosos y no J Balvin:

Vo’a escupirte en la cara, mijo, siéntate y aprende

“Botella Tras Botella” lo pegó la gente

Arriba de The Weeknd con Ariana Grande, ¿entiendes?

Mira a Maná, y mira a Omar, que también son global

Y su motivación está en la humanidad

Van repartiendo amor, lo reciben pa’ atrás

Nodal explicó que Daddy Yankee es un buen ejemplo de referente para el reggaetón (Foto: EFE/Giorgio Viera)

Finalmente, Nodal mencionó en su tema que si sabe apreciar el reggaetón, pero no el que hace J Balvin pues cuando lo escucha “le dan ganas de ir al baño”:

La música del reggaeton es necesaria en esta vida

También me hace mover el cul* y me trae alegría

Pero no la porquería que tú sueltas, ‘mal-vibroso’

“Arcangel”, “Yankee”, “Tego”, “Don”, son ejemplos sabrosos

