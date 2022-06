Qué papel tendrá Rosa Gloria Chagoyán en la bioserie de Gloria Trevi

Rosa Gloria Chagoyán no conoce personalmente a Gloria Trevi (Fotos: Ig/@rosagloriachagoyan CUARTOSCURO)

La actriz Rosa Gloria Chagoyán es una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano contemporáneo, y con su personaje “Lola la trailera” se ha consolidado en el gusto del público a través de generaciones.

Las aventuras de su personaje, en cuyas películas se enfrascaba en aparatosas escenas de acción y persecución en las carreteras forman parte del acervo más reciente de la pantalla grande nacional, convirtiendo a la actriz de 68 años en un icono de tiempo recientes, tanto entre el público mexicano como con las audiencias migrantes en Estados Unidos.

“Yo soy la mujer de la acción y la aventura, y eso sí me encanta, me fascinan las películas de aventuras y de acción. Desde niña fui muy atrabancada, me gustaba nadar hasta los más hondo, subir a los árboles, andar en la azotea… Por eso decidí hacer películas de acción, y cada una, gracias a Dios, la hemos podido hacer mejor que la anterior”, contó al respecto en 1991 a La Jornada.

La primera película de "Lola la trailera" se estrenó en 1983 (Foto: Ig/@rosagloriachagoyan)

Pero la famosa ahora se encuentra colaborando en un proyecto que poco tiene que ver con “Lola la trailera”, pues Rosa Gloria será parte de la producción de una próxima bioserie producida por Televisa.

En un encuentro con la prensa a las afueras de la televisora, Rosa Gloria reveló el motivo que la llevó a San Ángel, por invitación de una de sus amigas, Carla Estrada, una de las productoras más prolíficas de la empresa liderada por Emilio Azcárraga.

“Me invitó la señora Carla Estrada para ser jurado en el casting que están haciendo ahorita para la próxima serie de Gloria Trevi”, contó la actriz al micrófono del reportero Edén Dorantes, quien le preguntó cuáles serán los puntos a evaluar para determinar quién ocupará un lugar en el elenco del anticipado proyecto biográfico.

Carla Estrada ya se encuentra en la etapa de audiciones para la serie de Gloria Trevi (Foto: Instagram@carlaestradawest/Cuartoscuro)

“Lo que se necesite, yo creo que se parezca a la personalidad de Gloria y su capacidad histriónica. Lo que uno ve, ahorita voy a platicar con Carla sobre cómo es que se está haciendo la selección y nos uniremos a ese criterio”, añadió la también cantante e intérprete de otro recordado personaje “Juana, la cubana”.

Sin embargo, su incorporación a la serie que contará aspectos de la vida y la trayectoria artística de la cantante de El recuento de los daños no obedece a nada en especial, ni a una historia en común, pues ambas famosas no han podido cruzar palabra ni conocerse.

“Hemos tenido la oportunidad de trabajar algunas veces en los mismos shows, pero nunca se me ha hecho platicar con ella personalmente”, contó Rosa Gloria, quien considera que Trevi ha tenido “una vida difícil, pero ella es muy fuerte, muy valiente, muy talentosa”.

La cantante ha prometido que se contarán aspectos inéditos de su vida (Foto: Instagram/@gloriatrevi)

Al comentarle a la actriz que Gloria ha sabido levantarse de la desgracia y volver a surgir “de entre las cenizas como el ave Fénix”, la actriz nacida en 1953 así se expresó:

“Claro que sí porque tiene muchas cualidades, es muy fuerte, es muy trabajadora, es muy buena y todo eso le ha ayudado para que logre volver a ocupar su lugar”, añadió.

A sus 68 años, Rosa Gloria se mantiene activa sobre los escenarios (Foto: Ig/@rosagloriachagoyan)

Pero Rosa Gloria no tendrá una participación como actriz en la mencionada bioserie, sin embargo se encuentra entusiasmada con el proyecto en el que le tocó trabajar indirectamente: “No creo porque en la vida no estuvimos, pero muy contenta de poder venir este día”, remató.

Rosa Gloria Chagoyán sigue activa en su carrera sobre los escenarios, tal es así que esta misma semana se presentará como madrina de “otras nuevas traileras” al norte del país. Así lo compartió la famosa:

“El viernes 3 me presento en Tijuana, en la Feria del transporte, le voy a dar la patadita de la buena suerte a las nuevas operadoras de trailers, o sea mis compañeras traileras que ya están capacitadas pero perfectamente bien”, expresó quien se dijo complacida porque otras mujeres opten por esta opción laboral.

“Yo voy como madrina, muy contenta porque muchas mujeres están queriendo tener este puesto de operadoras de tractocamión”, expresó.

