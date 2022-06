Jorge Ortiz de Pinedo habló sobre su terrible enfermedad: “Estoy condenado a morir asfixiado”

(Foto: @jorgeortizdepinedoficial/Instagram)

Jorge Ortiz de Pinedo es considerado como uno de los actores de comedia con mayor alcance a nivel internacional gracias a sus populares personajes como Dr. Cándido Pérez, Jorge del Mazo Géis (Cero en conducta) o Plácido López (Una Familia de Diez), siendo este último un papel que interpreta desde 2007 hasta la actualidad.

Sin embargo, hace unos años su estado de salud comenzó a jugar un papel muy importante en su carrera artística debido a que complicó su desempeño en algunos proyectos y, aunque usualmente no suele hablar del tema, abrió un un espacio para hablar al respecto.

El oriundo de la Ciudad de México concedió una entrevista a Matilde Obregón para hablar sobre el impacto que Una familia de diez ha tenido en el público y el valor que encuentra en cada uno de los personajes. Durante la charla, la periodista de espectáculos quiso profundizar sobre el actual estado de salud del actor, pues es sobreviviente de cáncer de pulmón y padece diabetes.

Jorge Ortiz de Pinedo aseguró que se encuentra bien pese a los problemas de salud que padece. Recordó que fue en 2013 cuando se sometió a una intervención quirúrgica para que retiraran la parte de su pulmón izquierdo que se encontraba dañada, esto luego de que fue diagnosticado con cáncer de pulmón como consecuencia de su adicción al tabaco.

“Yo agradezco la salud que tengo, que no es buena porque me dio hace 8 años cáncer. Me detectaron en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, me lo quitaron todo y me quede nada más con cuatro lóbulos, uno aquí [pulmón izquierdo] y tres acá [pulmón derecho]”, comentó.

El productor contó que fumó por alrededor de 47 años de su vida, por esa razón padece la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, también conocida como EPOC: “Entonces estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar, ese es una condena, en natural”.

(Foto: IG Jorgeortizdepinedoficial)

Pero eso no es todo, hace un par de años sus doctores detectaron un nuevo tumor en su pulmón derecho y antes de que se complicara su estado decidieron retirarle el lóbulo afectado, así actualmente solo tiene tres de los cinco lóbulos pulmonares que posee el ser humano. Por esa razón, tiene problemas para respirar y durante sus visitas a la CDMX- se mudó a Acapulco, Guerrero, por recomendación médica- carga con un tanque de oxígeno.

“A mí me cuesta mucho trabajo respirar. En esta Ciudad de México, a 2 mil 250 metro sobre el nivel del mar, la vida es muy difícil para los que tenemos EPOC y peor para quienes no tenemos todos los pulmones completos, entonces los médicos se admiran un poco porque esta manera que yo tengo de hablar, de respirar, de aguantar el aire para poder hablar mucho, me ha hecho una caja toráxica fuerte”, dijo.

Por último, Jorge Ortiz de Pinedo trató de hacer conciencia sobre el daño que puede causar la adicción al tabaco y pidió que los fumadores analicen las consecuencias en las figuras públicas o personas cercanas que tienen EPOC. También reveló que fue diagnosticado con diabetes después de la impresión que se llevó por saber que tenía cáncer.

Jorgue Ortiz de Pinedo cuando era niño. (Foto: @jorgeortizdepinedoficial/Instagram)

“Todos los que fuman deberían de pensar y verse en estos espejos, que cuesta mucho trabajo, yo lo sé. Raúl Vale murió de esto, muchos amigos míos murieron de cáncer de pulmón y yo no hice caso, entonces me tocó”, mencionó.

De acuerdo con la Secretaria de Salud, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica altera la respiración y es considerada como mortal debido a que no tiene cura, sin embargo, la calidad de vida de quienes la padecen puede mejorar con tratamiento.

SEGUIR LEYENDO:

Residente mostró su apoyo a Christian Nodal tras sus acaloradas “burlas” con J Balvin