Frida Sofía habría revelado que investigación contra Enrique Guzmán estaría completa: “La Fiscalía no procede”

La joven acusó a su abuelo de abusar de ella (Fotos: Cuartoscuro // Captura YouTube Noche de Luz)

Fue a mediados de 2021 cuando Frida Sofía contó que presuntamente su abuelo, Enrique Guzmán, habría abusado de ella sexualmente cuando era menor de edad. Ante esto, la joven de la Dinastía Pinal, que inició un proceso legal contra su familiar, ahora habría confesado que las investigaciones por parte de las autoridades estarían completas.

Fue durante el programa De primera mano, donde Gustavo Adolfo infante comentó que la modelo se habría comunicado con él y presuntamente le reveló qué ha pasado con la demanda contra su abuelo.

“La denuncia ya está, los análisis y el peritaje también. Lo único que puedo decir es que he hecho todo lo que está en mis manos para que se proceda y la Fiscalía no procede”, leyó el conductor desde su teléfono móvil y señaló que esas serían las declaraciones que presuntamente Frida Sofía le envió.

Asimismo, Gustavo Adolfo apuntó que debido a dichas circunstancias se comunicó con Xavier Ólea, abogado de la joven, para que le corroborara la información. A lo que el litigante habría señalado que lo único que aún estaba pendiente eran las pruebas periciales, para las cuales era requerido que Frida Sofía estuviera presente para declarar.

Xavier Olea y Diana Valderrama. , abogados de Frida Sofía Moctezuma Guzmán, ofrecieron conferencia de prensa para informar que interpondrán una denuncia de carácter penal contra Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán por delitos que podrían clasificar como Violencia Familiar, Abuso Sexual y Corrupción de Menores. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

En cuanto a la posibilidad de que la hija de Alejandra Guzmán regresara a México, el conductor mencionó que durante la charla que tuvo con ella le habría dicho que no lo veía muy posible, ya que su llegada al país podría ser “el escándalo de escándalos”.

Cabe recordar que, actualmente Frida Sofía reside en Estados Unidos y la ríspida relación familiar no se limita a su abuelo, sino con su mamá, Alejandra Guzmán. En este sentido, recientemente, comenzaron a resurgir algunos rumores en donde se puntualizaba que la hija de la Reina de Corazones habría sido eliminada del testamento de su madre.

Incluso, fue Mayela Laguna, cuñada de Alejandra Guzmán, quién rompió el silencio durante una entrevista con De primera mano y, ante los cuestionamientos respecto a si su hijo sería el afortunado heredero, ella confirmó la veracidad de esta información.

“Sí, pero no tengo ninguna opinión al respecto, está bien”, dijo.

Más tarde, Frida Sofía también se posicionó al respecto y añadió que ella no estaba interesada en el dinero de su madre.

Frida Sofía habría hablado con Gustavo Adolfo Infante (Foto: Instagram/ifridag)

“Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, la neta no sé que decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo. A mí me consta que tenía su compañía pero no puede (vender el departamento) sin mi consentimiento. Somos partners -socias-, somos 50/50″, mencionó para el programa El Gordo y la flaca.

Además, externó que en caso de ser cierto que la sacó del testamento o cualquier otra acción supuestamente ilegal, su mamá estaría en problemas ante las autoridades estadounidenses.

“No vivo con un pinch* departamento, ni nada, al contrario ojalá no haya hecho nada malo porque aquí en Estados Unidos, lo Guzmán no te quita lo criminal, bro”, añadió.

Frida Sofía no desea viajar a México (Foto: Instagram/@ifridag)

De acuerdo con el material expuesto durante el programa La Mesa Caliente, el heredero de la fortuna de Alejandra Guzmán podría ser Apolo, hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán.

“Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la dueña única, o sea, que ponga a mi nombre los otros dos y por si pasa algo, pongo a (Apolo). Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a (Apolo) me vale… Entonces también me gustaría hacerlo, si lo tengo que hacer en internet, o como sea, si se puede adelantar eso”, son las aparentes declaraciones que habría hecho la cantante de éxitos como Yo te esperaba o Eternamente Bella.

