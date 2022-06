Juicio de Johnny Depp a Amber Heard: el jurado llegó a un veredicto y será comunicado esta tarde

El jurado que atiende el pleito por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, que se desarrolla en Fairfax, cerca de Washington DC, llegó a un veredicto unánime

Los siete miembros del jurado llegaron a un veredicto en la demanda por difamación de USD 50 millones de dólares de Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard, quien testificó que Depp la agredió física y sexualmente en múltiples ocasiones.

El jurado también llegó a un veredicto sobre una contrademanda de USD 100 millones que Heard presentó contra Depp.

Los miembros del jurado deliberaron durante aproximadamente 12 horas y 45 minutos.

La jueza Penney Azcarate convocó a las partes para la lectura del fallo en poco más de una hora.

Depp no estará presente en el tribunal para escuchar el veredicto.

“Debido a los compromisos de trabajo previamente programados que se hicieron antes del juicio, el Sr. Depp no estará físicamente presente para el veredicto de hoy a las 3:00 p. m. y estará observando desde el Reino Unido”, informaron.

Depp, de 58 años, ha estado de gira con el guitarrista Jeff Beck en Inglaterra y ha realizado tres espectáculos desde que el jurado comenzó las deliberaciones el viernes.

Se espera que Heard esté en la corte.

Actor Johnny Depp gestures as he leaves the Fairfax County Circuit Courthouse following his defamation trial against his ex-wife Amber Heard, in Fairfax, Virginia, U.S., May 27, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

Depp demandó a su ex esposa por USD 50 millones a raíz de una columna que ella escribió en 2018 para The Washington Post, en la que no lo nombra, pero se describe a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Heard, por su parte, presentó una contrademanda, solicitando USD 100 millones de indemnización.

“Para el señor Depp este caso nunca se ha tratado de dinero”, dijo el abogado de Depp, Benjamin Chew, al jurado. “Se trata de la reputación del señor Depp y de liberarlo de la prisión en la que ha vivido los últimos seis años”.

El actor de “Piratas del Caribe” ha testificado que su “objetivo es la verdad” mientras busca limpiar su nombre en el juicio, que está siendo televisado en vivo a través de varios medios. Ha dicho varias veces bajo juramento que nunca golpeó a Heard ni a ninguna mujer. Debido a las acusaciones de Heard, Depp dijo que perdió “nada menos que todo”.

Amber Heard (Reuters)

En noviembre de 2020, Depp perdió su demanda por difamación en el Reino Unido contra el tabloide The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”.

Los abogados de Heard, por su parte, dijeron que Depp arruinó la vida de Heard al emprender una campaña de desprestigio contra ella cuando ella le pidió el divorcio y lo acusó públicamente de agresión en 2016.

Heard testificó: “Quería limpiar mi nombre. Eso es todo lo que tengo”.

En el último día del juicio, la actriz de “Aquaman” denunció que sufre amenazas de muerte por parte de los fans del actor. “La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días”, dijo Heard. “La gente quiere poner a mi bebé en el microondas”.

Seguir leyendo: