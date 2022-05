América Guinart reveló por qué no anuló su matrimonio con Alejandro Fernández

América Guinart recordó por qué Alejandro y ella decidieron no anular su matrimonio por la Iglesia (Fotos: Twitter @meraguin//Cuartoscuro)

América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández, habló abiertamente sobre su relación con el padre de sus hijos, Alejandro Fernández, y reveló la razón por la que no anulará su matrimonio, pese a que llevan más de 20 años separados.

Alejandro Fernández y América Guinart comenzaron su historia de amor desde que su adolescencia, cuando ella tenía 14 años. Sin embargo, la relación terminó 13 años después, cuando ella se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo su vida en matrimonio y se separaron.

Pese a que firmaron su divorcio por el civil en 2002, América confesó en entrevista con el medio religioso Aleteia que no se han divorciado por la Iglesia y ninguno de los dos piensa hacerlo.

La mamá de Camila Fernández reveló que ella consideró a El Potrillo como el amor de su vida, pero el amor terminó y ella no sabía qué hacer.

América reveló que el motivo por el que se divorció fue por las constantes infidelidades de Alejandro (Foto: Cuartoscuro)

“Claro, lo amaba. Empezamos a ser novios desde los 14 años, nos casamos cuando yo tenía 21 y el 22 y creí que sería para toda la vida. Cuando nos separamos fui a hablar con el padre Ángel Espinosa de los Monteros y le dije: ‘¿Qué hago? Porque mi vida no está bien’”, relató.

El mismo padre le hizo saber que el matrimonio por la Iglesia debía ser para siempre, aunque sólo si ambos eran felices. Es por ello que Alejandro y América decidieron separarse, pero no divorciarse.

“Pero eso sí, mi matrimonio por la Iglesia no lo anularía nunca. Fue un acuerdo de ambos, porque estamos conscientes que lo hicimos por amor y, el fruto de ese amor, son nuestros tres hijos maravillosos”

No obstante, Guinart reveló que después de separarse de El Potrillo tuvo que enfrentarse a la forma en que algunas personas allegadas a la religión la trataron, pues la quería alejar completamente de la Iglesia.

Pese a que su matrimonio duró seis años, América siempre se ha mostrado cercana a la familia de Alejandro (foto: Instagram/@meraguin)

“Cuando recién me separé, me encontré con personas que me decían que ya no podía comulgar, que no podía acercarme a la Iglesia como lo hacía antes y yo me preguntaba: ¿Por qué si yo no fallé?”, agregó.

Pese a todo lo que vivió luego de su separación, confesó que actualmente no tiene resentimientos hacia su relación ni hacia Alejandro, pues ha logrado encontrar su propia paz.

En meses anteriores, Guinart confesó que el motivo de su separación se debió a que el hijo de Chente le fue infiel en varias ocasiones, y ella no estaba dispuesta a soportarlo, por lo que decidió terminar la relación antes de tener que ver cómo su esposo continuaba engañándola.

Guinart aseguró que mantiene una buena relación con su exesposo, pues no quiere afectar a sus hijos (Foto: Instagram/@meraguin)

América también comentó que su divorcio provocó que sus hijas no creyeran en el matrimonio, por lo que aseguraban que nunca se iban a casar, pero ella los convenció de que lo que ellas no tendría por qué repetir su historia.

Asimismo, nunca intentó poner a Alex, América o a Camila en contra de Alejandro, por el contrario, aseguró que siempre ha deseado lo mejor para él.

“Los hijos no tienen la culpa de las circunstancias. Si hacemos algo así, imagínate, estamos dañando nuestro propio hijo. Él no tendrá otro papá, no tendrá otra mamá, por eso ambos deben amarlos y tener una relación con ellos por igual a pesar de los defectos, sin juzgar la situación. Yo siempre rezo por el papá de mis hijos, pido por su salud y, cuando puedo, le doy la bendición”, expresó Guinart.

