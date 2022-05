Michelle Renaud y Osvaldo Benavides aparecieron por primera vez juntos en redes sociales

Hace varias semanas Michelle Renaud y osvaldo Benavides han causado diversas especulaciones sobre un posible romance Instagram: @michellerenaud y @osvaldobenavides

Luego de los diversos rumores en los que Michel Renaud estuvo envuelta por su supuesta relación con Osvaldo Benavides, la actriz compartió, por primera vez, una fotografía a lado del que sería su actual romance.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Michelle posteó para sus seguidores una instantánea que intensificó las especulaciones sobre su amorío con Osvaldo. En la publicación se puede ver a ambos actores, muy contentos, a lado del famoso cantante James Murphy.

De tal forma que, la artista expresó las felicidad que vivió al compartir un momento tan especial, por lo que escribió en la descripción: “James Murphy quería su foto con nosotros… Después de la noche que nos regaló y cómo nos puso a bailar… Se merece TODO!!! Thank you Music God (Gracias Dios de la Música). Gracias, gracias, gracias. Magia”.

Y aunque Michelle no destacó en la descripción nada relacionado con Benavides, sin duda, la química entre ambos famosos existe y la opinión de los internautas, también.

Michelle Renaud y Osvaldo Benavides (Foto: Instagram/ @michellerenaud)

Por ello, a pocos minutos de que el post fue publicado, diversos usuarios externaron su opinión sobre la supuesta pareja: “Osvaldo te veías mejor con Esmeralda, pero bueno, pues cada quien ¿no?, es vida de ustedes y tienen derecho a estar con quienes quieran”. “Que viva el amor”. “Me encantan juntos”.”No me digas que sí andas con él”.”Pobre Mich, no creo que se merezca que tanta gente que no la conoce (y me incluyo) opine sobre su vida. Qué fácil es juzgar y decirle que ella rompió una pareja, cuando la verdad es que no sabemos NADA!!!! Preocúpense por sus vidas y dejen de tirar odio a todo el mundo”, fueron algunos comentarios en la publicación de Renaud.

Esta último comentario, llamó la atención de Michelle, pues seguramente se le hizo muy acertado, de modo que, respondió a él: “Gajes del oficio, la gente no sabe qué onda con su vida, pero sí qué pasa en la mía. Lo importante es que conocí a mi ídolo”, contestó la actriz en su publicación.

Queda claro que, ninguno de los implicados quiere hacer pública su relación, pues ambos detonan una simple amistad en redes sociales, incluso, en diversos encuentros con los medios, Renaud tocó el tema sobre esta supuesta relación, donde no confirmó, ni negó estas especulaciones, pues lo único que comentó frente a las cámaras fue:

“Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto”, afirmó.

La famosa no ha dado declaración al respecto (Captura: @michellerenaud/Instagram)

Sin embargo, cada día son más sucesos los que confirman que ambos actores sostienen una relación, pues recientemente, fueron captados por la revista TVNotas muy felices conviviendo a lado de sus respectivos hijos, inclusive, un allegado de los famosos, aseguró que su relación lleva cuatro meses de haber iniciado, por lo que Osvaldo hasta se ha quedado a dormir, en diversas ocasiones, en la casa de Michelle.

Cabe recordar que Benavides, a inicios de este año, aún tenía una relación con la actriz Esmeralda Pimentel, sin embargo, se especuló que esta habría culminado por culpa de Renaud, lo que derivó los innumerables ataques que recibe la famosa por parte de los usuarios en la red.

Ante ello, la fuente de la revista previamente mencionada, destacó que: “Muchos seguimos sorprendidos por la forma en que se dieron las cosas entre ellos, pues él no había terminado su relación con Esmeralda y ya se estaba paseando de la mano de Michelle, pero ellos mismos dicen que no les importa el qué dirán”.

Osvaldo Benavides sostuvo una larga relación con Esmerlda Pimentel, sin embargo, de la nada culmino ese romance (IG: osvaldobenavides)

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha confirmado su amorío, sin embargo, diversas momentos que compartieron a lo largo de estas semanas, confirmaron que sí existe una gran convivencia entre ambos.

SEGUIR LEYENDO: