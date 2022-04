El mensaje de Michelle Renaud para afrontar una ruptura amorosa: “Respeta tu proceso”

Michelle Renaud explicó que lo mejor es permitirse vivir el proceso propio (Foto: Instagram @michellerenaud)

Recientemente, la actriz Michelle Renaud compartió con sus seguidores una reflexión a manera de consejo para ayudarles a superar sus rupturas amorosas, las observaciones de la joven se centraron en inteligencia emocional y respetar el proceso de cada quien.

A través de un video, Renaud explicó cuáles son las estrategias más saludables para asimilar la ausencia de un novio o una novia: “El duelo al terminar una relación de pareja puede ser muuuuy doloroso, pero es importante vivirlo, no tenerle miedo , entre más pronto asumas y te dejes sentir ese vacío, más rápido saldrás de eso”, escribió en la descripción de su breve grabación.

Señaló también que “El peor error es creer que por miedo a sentir ese vacío debes de retomar esa relación que ya te demostró que no funciona”, pues reiniciar una y otra vez un noviazgo puede resultar en un círculo vicioso y dañino.

El mensaje central de Renaud es “Respeta tu proceso”. La actriz de telenovelas y series señaló que lo ideal es permitirse vivir cada una de las etapas del duelo, pero sobre todo, vivir las emociones sin reprimirlas:

“Hay que respetar el proceso del otro, pero sobre todo respeta tu proceso, cada cosa que te duela, llórala, es parte de tu duelo, vivela, sientela, llorala, no reprimas tu duelo, es la manera más raída de salir de esa relación y abrir paso a lo siguiente, cada relacion que llega es mejor que la anterior porque tenemos más aprendizaje”.

Por otra parte, la protagonista de la telenovela La Herencia señaló que parte del dolor tras una ruptura es adivinar o suponer las sensaciones de la otra persona:

“Además de que es muy doloroso por las expectativas, también tiende a ser doloroso por lo que creemos que está pasando en la vida de la otra persona, porque de pronto creemos que se nos olvida muy rápido, la otra persona nos superó”, mencionó en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con Michelle, el que una persona haga o deje de hacer determinadas acciones solo define su proceso de duelo:

“En realidad todo son creencias, no sabemos como procesa el duelo el otro, si acabas de terminar y ves que está subiendo fotos con otra persona, piensa ‘Es su manera de tener el duelo de la relación que tuvimos’, hay quienes necesitan tener otra pareja luego luego, hay quienes necesitan estar solos”

Por otra parte, Michelle Renaud desmintió romance con Matías Novoa recientemente. Con frecuencia los protagonistas de un melodrama en México son relacionados sentimentalmente por las escenas pasionales o por la gran química que se muestra en pantalla, sin embargo, existen historias que sí traspasaron la televisión y muchas otras más que han sido consideradas por los fans como trucos publicitarios de las televisoras.

Para la actriz que está conquistando los proyectos de Televisa Univision los romances o conseguir novio no parecen estar dentro de sus planes personales, por lo que de manera contundente y directa negó toda especulación de un nuevo romance con su compañero protagónico de la nueva producción de la televisora de San Ángel: La Herencia, un legado de amor.

“Es nuestro segundo proyecto; (Matías Novoa) es un tipazo, es un gran compañero”, inició Michelle ante los señalamientos de la excelente relación que se ha dejado ver en los capítulos de la telenovela y los avances de la temporada general. “Ahorita estoy libre, pero quiero seguir libre. Gracias, pero quiero seguir libre”, remató Renaud ante las cámaras del matutino de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, Hoy, para que no quedara duda de su respuesta.

Al transmitir algunos cortos de las escenas en las que aparecen besándose, Martha Figueroa, conductora de secciones especiales de espectáculos dentro del matutino, no quedó satisfecha con la primer respuesta y aseguró que era inevitable no ver algo de “magia”, por lo que la actriz nuevamente salió en la defensa de su libertad sentimental: “No (los besos no son reales). Somos súper profesionales”, agregó.

